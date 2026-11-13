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Și-a câștigat celebritatea în copilărie, alături de Arnold Schwarzenegger. Actorul Christian Cousins a murit la 43 de ani

Și-a câștigat celebritatea în copilărie, alături de Arnold Schwarzenegger. Actorul Christian Cousins a murit la 43 de ani
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Actorul american Christian Cousins, cunoscut pentru rolul din filmul „Polițist de grădiniță”, în care a jucat alături de Arnold Schwarzenegger, a murit la vârsta de 43 de ani. Vestea tristă a fost anunțată de presa americană vineri, 13 noiembrie, după ce fratele vitreg al actorului a publicat un mesaj emoționant de adio. Acesta a dezvăluit că Christian era grav bolnav și suferea de o afecțiune hepatică.

Deși vestea morții sale a ajuns abia acum în atenția presei internaționale, familia vorbise despre dispariția actorului într-un mesaj publicat anterior, pe 22 octombrie. Moartea lui Christian Cousins a fost anunțată atunci de fratele său, Jonas Roeser, pe Instagram. Potrivit TMZ, Cousins a murit pe 20 octombrie. Deși Roeser nu a dezvăluit cauza exactă a morții fratelui său, ea a menționat în postare că actorul "fusese foarte afectat de boală hepatică." Avea 43 de ani.

Christian Cousins suferea de o boală gravă. Mesajul emoționant transmis de familie

Christian Cousins a murit la 43 de ani

Christian Cousins a murit la 43 de ani

În mesajul de adio, Jonas Roeser a dezvăluit că actorul fusese foarte bolnav și că se confruntase cu o afecțiune hepatică.

Fratele său vitreg l-a descris drept un om plin de energie, pasionat de viață și cu visuri mărețe. Acesta a transmis că își găsește alinare în gândul că Christian nu mai suferă și că și-a regăsit mama.

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Vestea a fost cu atât mai dureroasă cu cât actorul avea doar 43 de ani și se retrăsese de multă vreme din lumina reflectoarelor, alegând să-și construiască o viață departe de platourile de filmare.

A împărțit rolul lui Dominic cu fratele său geamăn

Un detaliu mai puțin cunoscut despre celebrul film „Polițist de grădiniță” este faptul că personajul Dominic Palmieri a fost interpretat de Christian împreună cu fratele său geamăn, Joseph „Joey” Cousins.

Cei doi au fost distribuiți împreună în producția lansată în 1990, în care Arnold Schwarzenegger a interpretat rolul unui polițist sub acoperire care ajunge să lucreze într-o grădiniță.

Pentru Christian, experiența filmărilor a reprezentat unul dintre cele mai importante momente ale copilăriei. În 2020, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la lansarea peliculei, actorul a participat la o reuniune virtuală alături de foștii săi colegi.

Cu acea ocazie, a rememorat experiența de pe platourile de filmare și a povestit că el și fratele său au fost aleși încă de la prima întâlnire cu echipa de producție.

A jucat în aproape 60 de episoade ale unui serial celebru

Cariera lui Christian Cousins nu s-a rezumat la apariția din filmul alături de Arnold Schwarzenegger.

Împreună cu fratele său geamăn, a făcut parte și din distribuția serialului american „Knots Landing”, unde cei doi au interpretat personajul Bobby Gibson Ewing. Aparițiile lor s-au desfășurat între 1987 și 1992, în aproape 60 de episoade.

Debutul pe micul ecran a avut loc în 1988, într-un episod al serialului „Highway to Heaven”. Ulterior, actorul a apărut în mai multe producții, printre care „Critters 3” (1991) și „Intruders” (1992).

Ultima sa apariție cinematografică a fost în comedia „Twin Sitters”, lansată în 1995, în care a jucat din nou alături de fratele său geamăn.

Cu ce s-a ocupat după ce a renunțat la actorie

După ce a părăsit industria cinematografică, Christian Cousins și-a îndreptat atenția către afaceri și și-a construit o carieră în afara Hollywoodului.

În timpul reuniunii virtuale din 2020 cu foștii colegi din „Polițist de grădiniță”, acesta a povestit că ajunsese să ocupe o funcție de conducere într-o companie din domeniul mobilei. Totodată, a dezvăluit că era co-proprietar al unei afaceri din domeniul produselor CBD.

Reuniunea a avut parte și de un moment surpriză: Arnold Schwarzenegger și-a făcut apariția în timpul conversației online, spre bucuria foștilor săi colegi de platou. Christian a glumit atunci cu celebrul actor, rememorând scenele în care personajul său interacționa cu polițistul interpretat de acesta.

O postare mai veche despre sănătate a căpătat o semnificație aparte

După anunțul morții sale, atenția presei s-a îndreptat și asupra unor mesaje publicate anterior de actor pe rețelele de socializare.

Potrivit presei americane, într-o postare din ianuarie 2025, Christian făcuse o remarcă autoironică despre starea sa fizică, spunând că la 41 de ani era „abia sănătos”.

Mesajul a fost privit ulterior într-o altă lumină, după ce familia a dezvăluit că actorul se confruntase cu probleme grave de sănătate.

Deși renunțase de ani buni la actorie, Christian Cousins a rămas în amintirea publicului prin rolurile interpretate în producțiile care au marcat anii '90.

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