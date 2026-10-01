Educația socioemoțională începută în perioada preșcolară poate contribui la prevenirea bullyingului și la îmbunătățirea relațiilor dintre copii, potrivit unei analize realizate în cadrul programului „Să fim prieteni – Fără bullying”.

Datele pentru anul școlar 2025-2026 arată că 98% dintre cadrele didactice participante au declarat, la finalul programului, că se simt pregătite să gestioneze situațiile de bullying dintre copii.

Rezultatele au fost prezentate la București, în cadrul Forumului Internațional „Educația socioemoțională și prevenirea bullyingului în copilăria timpurie: de la cercetare la practică și politici publice”, organizat pe 30 septembrie de Salvați Copiii România, cu sprijinul Fundației OMV Petrom.

Evenimentul a reunit aproximativ 100 de reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului universitar, organizațiilor internaționale, autorităților locale și societății civile.

Analiza de impact a programului a fost realizată în 277 de grădinițe din București și 25 de județe, în anul școlar 2025-2026. Chestionarele au fost aplicate cadrelor didactice și părinților înainte și după participarea la program.

La început, 82,6% dintre cadrele didactice participante considerau că printre copiii cu care lucrează există victime ale bullyingului. La final, 98% au declarat că se consideră pregătite să gestioneze astfel de situații, iar 54% au spus că sunt foarte bine pregătite.

Totodată, 98% dintre cadrele didactice au observat schimbări la copii după participarea la program. Printre acestea se numără interacțiuni mai pozitive, o mai bună colaborare în timpul jocului și reducerea conflictelor.

Potrivit datelor prezentate, 71,8% dintre educatoare au remarcat un mod mai pozitiv de interacțiune între copii, 67% au spus că cei mici se joacă mai bine împreună, iar 58,5% au observat mai puține conflicte.

Alte modificări raportate de cadrele didactice au vizat comportamentele sociale și capacitatea copiilor de a reacționa în situații dificile.

Astfel, 54,3% dintre educatoare au declarat că preșcolarii sunt mai amabili unii cu ceilalți, în timp ce 48,2% au observat o mai bună conștientizare a regulilor sociale.

În același timp, 41,8% dintre cadrele didactice au considerat că cei mici își apără prietenii cu mai mult curaj, iar 40,5% au observat o capacitate mai bună de a gestiona tachinările.

Datele se înscriu într-un tablou mai larg privind educația socioemoțională la vârsta preșcolară. O cercetare publicată în 2026 arată că 92% dintre educatori și 87% dintre părinți consideră educația socioemoțională esențială pentru dezvoltarea copiilor.

„Să fim prieteni – Fără bullying” are la bază metodologia „Free of Bullying”, dezvoltată de Mary Foundation și Save the Children Danemarca. În România, metodologia a fost pilotată și adaptată începând din 2020, cu aprobarea Ministerului Educației și a Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.

Programul nu se limitează la intervenția în cazurile de agresiune, ci urmărește dezvoltarea unor relații pozitive în comunitatea educațională. Activitățile sunt construite în jurul a patru valori: toleranță, grijă, curaj și respect.

Părinții sunt incluși în acest proces, deoarece prevenirea bullyingului presupune continuitate între ceea ce copilul învață la grădiniță și comportamentele pe care le întâlnește acasă și în comunitate.

Conform evaluării pentru 2025-2026, nouă din zece cadre didactice participante au observat schimbări și în atitudinea părinților. Printre acestea s-au numărat un interes mai mare pentru activitățile grădiniței și modificări în modul de gestionare a conflictelor dintre copii.

Și răspunsurile părinților au indicat modificări după participarea la program. Ponderea celor care au observat la copii capacitatea de a-și regla exprimarea emoțională a crescut cu 10,6 puncte procentuale.

De asemenea, cu 6,6 puncte procentuale a crescut ponderea părinților care au spus că propriii copii sunt capabili să intervină atunci când cineva are nevoie de ajutor.

Au fost raportate creșteri și în ceea ce privește abilitățile de împărțire, negociere și așteptarea rândului, precum și în empatie și percepția pozitivă asupra propriei persoane.

Programul pune accent pe ideea că prevenirea excluderii și a bullyingului este legată de calitatea relațiilor din grupă. Site-ul oficial al proiectului subliniază importanța relațiilor pozitive dintre copii și dintre copii și adulți pentru construirea unui mediu educațional sigur și incluziv.

Forumul internațional a adus în aceeași discuție experiența României și a unor organizații din Danemarca, Franța și Estonia.

Reprezentanții Mary Fonden și Red Barnet Denmark au prezentat experiența metodologiei „Free of Bullying” și modul în care aceasta a fost adaptată în mai multe țări. Din Franța a fost prezentată perspectiva programului „Vivre Ensemble”, inclusiv cercetări privind coeziunea grupului și prevenirea bullyingului.

Experiența Estoniei a fost analizată din perspectiva integrării programelor de prevenire a bullyingului în sistemul educațional și în politicile publice.

Lene Lykkegaard, reprezentanta Red Barnet Denmark, a explicat că obiectivul colaborării internaționale nu este simpla transferare a unei metodologii, ci adaptarea acesteia la nevoile fiecărui sistem educațional, păstrând principiile de bază și evaluând rezultatele.

Una dintre temele forumului a fost extinderea intervențiilor care au rezultate măsurabile și integrarea lor pe termen lung în sistemul educațional.

Reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și ai autorităților locale au discutat despre formarea profesioniștilor din educația timpurie, utilizarea intervențiilor bazate pe dovezi și mecanismele prin care acestea pot fi susținute și extinse.

În perioada 2023-2026, programul derulat de Salvați Copiii România cu sprijinul Fundației OMV Petrom a inclus, potrivit datelor organizațiilor, peste 3.600 de specialiști instruiți, peste 550 de grădinițe care au preluat metodologia și peste 60.000 de copii beneficiari.

Pentru anul școlar 2026-2027, programul a anunțat o nouă extindere, cu selecția a 200 de grădinițe.

Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Salvați Copiii România, a atras atenția asupra unor semnale pe care părinții și educatorii le pot observa la copiii de vârstă preșcolară.

Printre acestea se numără retragerea din activitățile de grup, refuzul de a merge la grădiniță, somatizările frecvente, schimbările inexplicabile de comportament sau manifestările de furie.

Identificarea acestor semnale nu înseamnă automat că un copil este victimă a bullyingului. Ele pot avea cauze diferite și trebuie analizate în context, prin dialog între copil, familie și cadrele didactice.