OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, face un pas decisiv în direcția decarbonizării și a producției de energie curată. Compania își extinde capacitatea de producție de hidrogen verde la rafinăria Petrobrazi, ajungând la un total de 55 MW. Această dezvoltare este posibilă datorită livrării unui al doilea electrolizor de 35 MW, un proiect realizat inclusiv prin intermediul finanțărilor nerambursabile din PNRR.

Producția de hidrogen verde obținută în cadrul rafinăriei va fi direcționată către procesele tehnologice interne, având un rol esențial în fabricarea combustibilului sustenabil pentru aviație și a motorinei din surse regenerabile.

Conform datelor oficiale oferite de reprezentanții companiei, infrastructura de la Petrobrazi a fost extinsă semnificativ în ultimele luni prin sosirea noilor echipamente necesare proiectului.

„OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, anunţă livrarea tuturor celor şapte module pentru cel de-al doilea sau electrolizor de hidrogen verde, cu o capacitate de 35 MW, la rafinăria Petrobrazi. Alături de instalaţia de 20 MW anunţată anterior, capacitatea totală instalată de producţie a hidrogenului verde la Petrobrazi se ridică acum la 55 MW”, se arată într-un comunicat al companiei.

Reprezentanții conducerii companiei subliniază importanța acestei investiții pentru viitorul rafinăriei și pentru tranziția către soluții energetice cu emisii reduse de carbon.

„Hidrogenul verde va fi utilizat în procesele de rafinare, inclusiv pentru producţia de combustibil sustenabil pentru aviaţie (ŞAF - sustainable aviation fuel) şi motorină din surse regenerabile (HVO - hydrotreated vegetable oil), contribuind la reducerea emisiilor acestor combustibili faţă de alternativele convenţionale. În paralel, avansăm construcţia unităţii ŞAF/HVO cu o capacitate de 250.000 de tone pe an, care va poziţiona OMV Petrom drept primul producător major de combustibili sustenabili din Europa de Sud-Est”, a declarat Radu Caprău, membru al Directoratului responsabil pentru Rafinare şi Marketing.

Investiția în cel de-al doilea proiect presupune utilizarea unor echipamente de înaltă performanță furnizate de parteneri internaționali, în timp ce lucrările de ansamblu beneficiază de implicarea industriei din România.

Echipamentele furnizate de compania germană Neuman & Esser constau în șapte module de electroliză, fiecare având o capacitate de 5 MW. Acestea au sosit la Petrobrazi pe parcursul ultimelor două luni și au fost deja integrate în sistemele rafinăriei. Execuția lucrărilor de construcție, logistica, fabricarea diverselor componente și asamblarea finală sunt derulate de Kraftanlagen România, în colaborare cu furnizori locali.

Proiectul cu o capacitate de 35 MW beneficiază de un sprijin financiar nerambursabil în valoare de aproximativ 29 de milioane de euro, alocat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).

Efectele punerii în funcțiune a noilor instalații vor fi vizibile atât în volumul de hidrogen generat, cât și în amprenta de mediu a combustibililor rezultați.

„Odată operaţional, este estimat să producă anual aproximativ 4.700 de tone de hidrogen verde din energie electrică din surse regenerabile, pentru noua unitate ŞAF/HVO aflată în construcţie la Petrobrazi”, se menţionează în comunicat.

Cumulat, cele două proiecte de electroliză vor atinge o capacitate totală instalată de 55 MW și vor genera anual aproximativ 8.000 de tone de hidrogen verde. Acesta va fi integrat în fabricarea combustibililor SAF și HVO, obținuți din materii prime regenerabile precum uleiurile uzate și uleiurile vegetale. Noile tipuri de combustibil pot reduce emisiile de dioxid de carbon cu cel puțin 65% pe întregul lor ciclu de viață și sunt pe deplin compatibile cu infrastructura de distribuție existentă, conform detaliilor transmise de companie.