Bucharest International Air Show 2026 începe vineri, la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”, cu antrenamentele oficiale ale piloților și formațiilor care vor participa la spectacolul aerian. Înaintea demonstrațiilor, autoritățile și organizatorii vor testa modul în care ar reacționa în cazul unei situații de urgență produse la o aeronavă.

Evenimentul se desfășoară în perioada 28-29 august, iar accesul publicului este gratuit. Ziua principală a show-ului va fi sâmbătă, când spectatorii vor putea urmări aproximativ 11 ore de evoluții aeriene, arată organizatorii.

Vineri, înaintea începerii spectacolului, ISU București-Ilfov și organizatorii BIAS vor organiza o simulare a unei situații de urgență într-o aeronavă.

Exercițiul este programat la ora 11:00 și urmărește verificarea modului în care instituțiile implicate colaborează și intervin într-o situație care ar necesita atât operațiuni de salvare, cât și acordarea primului ajutor.

Generalul de brigadă Irinel-Alexandru Precup, inspectorul-șef al ISU „Dealul Spirii” București-Ilfov, a explicat rolul pompierilor în cadrul evenimentului.

„BIAS-ul pentru noi înseamnă foarte mult, înseamnă colaborare, înseamnă asigurarea măsurilor de securitate la incendiu, măsuri de prim ajutor medical calificat. Participăm cu echipaje SMURD, în zona acordării de asistență tuturor participanților și pentru stingerea incendiilor în situațiile în care apare un eveniment nedorit”, a spus Precup.

Simularea va permite echipajelor să verifice procedurile și modul de acțiune în cazul producerii unei urgențe în timpul unui eveniment aerian de amploare.

Șeful ISU București-Ilfov consideră că simularea reprezintă o ocazie importantă pentru verificarea măsurilor de securitate pregătite pentru ediția din acest an.

„Acest exercițiu ne va arăta unde ne aflăm. Eu cred că destul de sus. (…) Vreau să-i asigur pe toți participanții la BIAS, mă refer și la piloți, că sunt în siguranță alături de echipajele noastre”, a mai spus șeful ISU București-Ilfov.

Pompierii vor asigura pe durata evenimentului intervenția în situații de incendiu, în timp ce echipajele SMURD vor putea acorda asistență medicală persoanelor care ar avea nevoie de îngrijiri.

Directorul general al Aeroclubului României, George Rotaru, a explicat că exercițiile de acest tip au mai fost organizate înaintea edițiilor precedente ale BIAS. În acest an, simularea va avea o amploare mai mare.

„În anii trecuți am făcut exerciții înainte de BIAS și am simulat un accident, chiar am simulat accidente în public. Acum va fi o simulare mai amplă, care ne ajută pe toți cei implicați în desfășurarea BIAS să ne asigurăm că știm să răspundem în orice situație”, a declarat Rotaru.

Demonstrațiile aeriene presupun și utilizarea unor materiale pirotehnice, ceea ce impune măsuri suplimentare de siguranță.

„Folosim multă pirotehnie. (…) Trebuie să fie un eveniment frumos și este frumos dacă este în siguranță”, a spus George Rotaru.

Prima zi cu public va fi vineri, când spectatorii vor putea urmări antrenamentele oficiale ale formațiilor și piloților care vor participa la spectacolul principal.

BIAS a devenit unul dintre cele mai importante evenimente de profil din Europa Centrală și de Est, iar organizarea sa presupune o colaborare între numeroase instituții și structuri implicate în siguranța evenimentului.

Directorul Direcției Operațiuni Aerodrom a Aeroportului Internațional Henri Coandă, Radu-Gabriel Bondar, a vorbit despre importanța evenimentului.

„Ne bucurăm să putem oferi publicului încă o ediție BIAS. Sperăm să fie una de succes. Acest eveniment, care de-a lungul timpului a devenit unul dintre cele mai importante evenimente de profil din Europa Centrală și de Est, este posibil cu ajutorul colaborării susținute a entităților implicate pe parcursul unui an de zile”, a declarat Bondar.

Ziua principală a BIAS 2026 va avea loc sâmbătă, 29 august. Evoluțiile aeriene sunt programate între orele 10:00 și 21:00, ceea ce înseamnă 11 ore de demonstrații.

Printre atracțiile internaționale ale ediției se află Frecce Tricolori, formația de acrobație aeriană a Forțelor Aeriene Italiene, și Turkish Stars, echipa de demonstrație a Forțelor Aeriene Turce.

La eveniment participă și reprezentanți din Germania, Spania și Slovenia, alături de Forțele Aeriene Române și Aeroclubul României.

Aeroclubul României va participa cu formațiile Hawks of Romania, White Wings și Blue Wings, precum și cu Solo Fox.

Publicul va putea urmări atât evoluțiile aeronavelor aflate în zbor, cât și o expoziție statică dedicată aviației.

Ediția din acest an marchează și un moment dedicat istoriei aviației românești. Organizatorii marchează 120 de ani de la primul zbor al pionierului Traian Vuia.

În zona expozițională va putea fi admirată o replică a aparatului Vuia I, precum și o machetă la scară 1:1 a avionului de vânătoare IAR-80.

Bucharest International Air Show 2026 este cea de-a XVI-a ediție a spectacolului aerian organizat la București.

Evenimentul are loc în perioada 28-29 august, la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și ROMAERO.

Accesul publicului este gratuit, iar spectatorii sunt așteptați atât la antrenamentele de vineri, cât și la spectacolul principal programat sâmbătă.