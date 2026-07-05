Bucureștiul devine din nou punctul de întâlnire al pasionaților de aviație. Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS) revine cu cea de-a 16-a ediție și promite două zile de demonstrații spectaculoase, acrobații și prezentări ale unora dintre cele mai performante aeronave militare și civile, arată Forțele Aeriene Române,

Evenimentul va avea loc pe 28 și 29 august, pe Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, iar accesul publicului va fi gratuit.

În cazul în care condițiile meteo nu vor permite desfășurarea zborurilor programate pe 29 august, demonstrațiile aeriene vor fi reprogramate pentru 30 august.

Ediția BIAS 2026 va reuni piloți, formații de acrobație și aeronave militare din mai multe țări, transformând cerul Capitalei într-o scenă spectaculoasă.

Una dintre cele mai așteptate apariții este Frecce Tricolori, celebra formație de acrobație a Forțelor Aeriene Italiene, care revine la București după o pauză de 14 ani.

Publicul va putea urmări și demonstrațiile Turkish Stars, echipa de acrobație a Forțelor Aeriene Turce, care va zbura cu aeronave Northrop NF-5 Freedom Fighter și va prezenta manevre bazate pe precizie, sincronizare și coordonare perfectă.

Printre atracțiile ediției din acest an se numără și demonstrațiile susținute de Forțele Aeriene și Spațiale Franceze cu Rafale Solo Display. Avionul de luptă Rafale va executa manevre complexe, de la urcări aproape verticale până la viraje strânse și schimbări rapide de direcție.

Germania va participa cu două aeronave cunoscute: Eurofighter Typhoon, unul dintre cele mai avansate avioane de luptă europene, și Panavia Tornado, aparat militar recunoscut pentru aripile care își pot modifica poziția în timpul zborului.

România va fi reprezentată de Forțele Aeriene Române, care vor prezenta aeronave F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules, IAK-52 și elicoptere IAR-330 Puma.

Spectatorii vor putea urmări zboruri individuale, formații și exerciții tactice. La sol vor fi expuse echipamente militare, sisteme de apărare, radare și simulatoare de zbor.

Un moment important al BIAS 2026 va fi evoluția formației Șoimii României (Hawks of Romania), echipa de acrobație a Aeroclubului României.

Formația, alcătuită din 11 piloți, va zbura cu aeronave Extra 300L și Extra 330SC, realizând manevre spectaculoase în culorile tricolorului.

Aeroclubul României va fi prezent și prin White Wings, cu demonstrații de zbor cu planoare IAR IS-28B2 Lark, dar și prin Blue Wings, formația de parașutiști care va efectua salturi în formație.

Spectacolul va include și revenirea echipei Flying Dragons Team din Polonia, cunoscută pentru demonstrațiile cu parapante motorizate, combinate cu lumini, fum colorat și efecte pirotehnice.

De asemenea, Aerobatic Yakkers vor evolua cu aeronave YAK-52, iar Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne va prezenta un exercițiu tactic. Un elicopter Black Hawk și luptătorii SIAS vor simula o intervenție aeriană.

Pe lângă spectacolul aerian, vizitatorii vor putea descoperi o expoziție statică impresionantă. Vor fi prezentate aeronave militare și civile, lansatorul sistemului Patriot, sistemul de rachete Hawk, radarul TPS-79, vehicule speciale, echipamente de intervenție și simulatoare de zbor.

Ajuns la ediția a 16-a, BIAS este considerat unul dintre cele mai importante evenimente aviatice din Europa. Ediția din 2025 a atras aproximativ 250.000 de spectatori și a reunit peste 200 de aeronave, piloți și parașutiști din România și din străinătate.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Companiei Naționale Aeroporturi București, Forțelor Aeriene Române, Aeroclubului României, Romatsa, Romaero și Asociației AIBO.