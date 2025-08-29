Social BIAS 2025: Trei zile de demonstrații aeriene în București. Unde are loc evenimentul și ce aeronave pot fi văzute







În perioada 29–31 august, Capitala găzduiește ediția din 2025 a Bucharest International Air Show (BIAS), unul dintre cele mai mari spectacole de aviație din Europa de Est. Evenimentul se desfășoară la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și în incinta ROMAERO, reunind peste 200 de piloți și aparate de zbor din țară și din străinătate.

Programul include demonstrații aeriene susținute de echipe de acrobație, aeronave militare, avioane comerciale și elicoptere, promițând un spectacol tehnic și vizual pentru pasionații de aviație și pentru publicul larg. Intrarea este gratuită, iar organizatorii estimează un număr ridicat de vizitatori în fiecare dintre cele trei zile.

Începând cu ora 10:00, publicul va putea vizita Expoziția de Aviație Generală, eveniment care reunește aeronave civile și militare, echipamente aeronautice de ultimă generație, dar și zone interactive dedicate pasionaților de zbor. Programul include atât demonstrații aeriene, cât și sesiuni de antrenament deschise publicului.

Pe lângă echipele internaționale, vor evolua și avioane militare moderne, precum Eurofighter Typhoon, dar și aeronave istorice, prezentate în zbor de colecție. Forțele Aeriene Române vor participa cu demonstrații complexe, evidențiind precizia și capacitatea tehnică a echipajelor.

În total, peste 200 de piloți și aeronave din țară și din străinătate sunt așteptați să participe la această ediție a BIAS, considerată una dintre cele mai mari manifestări aviatice din Europa de Sud-Est.

The Flying Bulls, cunoscută pentru prezența constantă la Bucharest International Air Show încă de la primele ediții, va participa din nou la evenimentul din 2025. Organizatorii au confirmat prezența a două aeronave de excepție, foarte așteptate de către comunitatea pasionaților de zbor și acrobații aeriene.

Douglas DC-6B: impunătorul cvadrimotor care a fost, odinioară, avionul personal al mareșalului Tito;

P-51D Mustang: legendarul avion de vânătoare, simbol al superiorității aeriene în al Doilea Război Mondial

F4U - 4 Corsair: emblemă a luptelor din Pacific; BO 105 C: elicopterul care execută manevre acrobatice spectaculoase.

Bucharest International Air Show (BIAS) marchează o ediție spectaculoasă, aducând în prim-plan echipe de acrobație recunoscute la nivel mondial, alături de piloți români talentați. Printre atracțiile evenimentului se numără revenirea echipei demonstrative „Daedalus” a Forțelor Aeriene Elene, care sărbătorește 20 de ani de activitate. Aceștia vor survola din nou cerul capitalei cu aeronavele Beechcraft T-6 Texan II, într-un program aerian de înaltă precizie și intensitate.

Aeroclubul României va fi reprezentat de echipa de acrobație "Șoimii României", formată din piloții George, Andreea, Teo, Vali și Laszlo. Cei cinci vor evolua într-un număr demonstrativ care pune în valoare îndemânarea și coordonarea echipajelor civile românești.

Un moment important al ediției din acest an este participarea, pentru prima dată în România, a celebrei Patrouille de France. Cunoscută pentru rafinamentul și exactitatea evoluțiilor aeriene, echipa este una dintre cele mai respectate formații de acrobație din aviația militară europeană.

De asemenea, pe lista participanților se regăsesc și Red Arrows, echipa emblematică a Royal Air Force din Marea Britanie. Formația britanică, recunoscută la nivel internațional pentru acuratețea manevrelor și stilul său inconfundabil, va oferi publicului un spectacol ce îmbină disciplina militară cu spectacolul aerian de înalt nivel.

La ediția din 2025 a Bucharest International Air Show (BIAS), Forțele Aeriene Germane revin pe cerul Capitalei cu Eurofighter Typhoon F-2000A, unul dintre cele mai avansate avioane de luptă din dotarea NATO. Aeronava va fi prezentată în cadrul unei demonstrații aeriene care promite să impresioneze publicul prin manevrele sale de înaltă performanță.

Echipa HeliForce revine la BIAS 2025 după o prezență bine primită în edițiile anterioare. Piloții vor efectua un exercițiu demonstrativ cu elicopterul Mil Mi-2, punând în evidență atât versatilitatea aparatului de zbor, cât și abilitățile tehnice ale echipajului, într-un moment de acrobație aeriană cu un grad ridicat de dificultate.

Reprezentanții Aeroclubului României vor fi prezenți și anul viitor pe aeroportul Băneasa, alături de formațiile consacrate ale aviației civile românești. Participanții la BIAS 2025 vor putea urmări evoluții în formație, acrobații aeriene și exerciții de zbor sincronizat, toate realizate de piloți cu vastă experiență;

HAWKS OF ROMANIA: formația acrobatică emblematică, formată din 4 aeronave Extra 330, va impresiona din nou cu precizia și dinamismul manevrelor în zbor sincronizat;

WHITE WINGS: o demonstrație de eleganță și finețe aeriană, în care două planoare creează un veritabil balet în aer, demonstrând armonia perfectă dintre pilotaj și rafinament;

BLUE WINGS: parașutiștii de elită ai Aeroclubului vor colora cerul în roșu, galben și albastru, într-un moment de mare încărcătură simbolică și spectaculozitate.

Forțele Aeriene Române vor avea un rol esențial la Bucharest International Air Show, eveniment devenit deja o tradiție pentru pasionații de aviație. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere atât în zbor, cât și la sol, un spectacol complex oferit de diverse tipuri de aeronave militare, prezentate de piloții români.