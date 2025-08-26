International Alertă pentru traficul aerian, după ce vulcanul Etna a erupt, în Italia







Vulcanul Etna de pe insula italiană Sicilia a erupt din nou, a anunțat luni Institutul Italian de Geofizică și Vulcanologie (INGV), potrivit agenției DPA.

Institutul a raportat emisii puternice de cenușă din craterele de pe vârful vulcanului, însă înălțimea norului nu a putut fi estimată în noaptea de luni spre marți. Autoritățile au ridicat alerta la nivel maxim pentru traficul aerian, dar aeroportul internațional din Catania a rămas deschis.

Etna are peste 3.300 de metri altitudine și este cel mai mare vulcan activ din Europa. Erupțiile sale sunt regulate și monitorizate permanent, iar spectacolul natural atrage numeroși vizitatori.

Activitatea vulcanică a Etnei nu reprezintă doar un interes pentru pasionații de geologie, ci influențează direct viața a mii de oameni. Erupțiile pot perturba activitățile zilnice, pot afecta agricultura și pot avea impact asupra sănătății publice, scrie publicația italiană Notizie.

Mt Etna Eruption Mt Etna, on the east coast of Sicily, Italy, is currently experiencing intermittent volcanic activity. Recent footage shows small explosive eruptions occurring. Etna has a documented eruptive history dating back over 2,700 years.#Etna 🎥 Afar Tv pic.twitter.com/7xVGtbBFCH — Chyno News (@ChynoNews) August 24, 2025

Deși erupțiile frecvente ale vulcanului Etna pot pune în pericol aviația și pot influența planurile de vacanță din Sicilia, ele continuă să fie o atracție turistică deosebită.

În fiecare an, mii de vizitatori urcă pe versanții vulcanului pentru a vedea acest fenomen spectaculos, care arată încă o dată forța impresionantă a naturii.

Acum două luni, pe 2 iunie, vulcanul Etna a erupt din nou în jurul orei locale 03:50. Trepidațiile au fost intense cu câteva ore înainte, ceea ce a dus la prăbușirea unei părți din zona superioară nordică a craterului.

Astfel, un nor dens de fum s-a ridicat până la 6.400 de metri altitudine și a putut fi văzut pe cerul întregii Sicilii.

În ultimii 10.000 de ani, Etna a avut cel puțin 197 de erupții vulcanice confirmate, dintre care 186 sunt documentate în arhive istorice, iar celelalte pot fi deduse din dovezi geologice. În plus, există alte 45 de erupții incerte sau discreditate ale vulcanului Etna, potrivit volcanodiscovery.com.