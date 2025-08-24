Mai multe aeroporturi din Rusia și-au suspendat activitatea în urma unui atac cu drone

International

Sâmbătă, 23 august, traficul aerian din mai multe regiuni ale Rusiei a fost afectat semnificativ, după ce mai multe drone neidentificate au fost doborâte pe teritoriul țării, conform informațiilor publicate de Reuters. Autoritățile au decis suspendarea temporară a zborurilor pe mai multe aeroporturi, ca măsură de precauție, iar nivelul de alertă a fost ridicat în zonele vizate.

32 de drone au fost interceptate și distruse în decurs de aproximativ trei ore

Potrivit declarațiilor oficiale ale apărării aeriene ruse, 32 de drone au fost interceptate și distruse în decurs de aproximativ trei ore, în regiuni situate în centrul și nord-vestul Federației Ruse.

Incidentul a generat perturbări importante în programul zborurilor și a atras atenția asupra vulnerabilităților în securitatea aeriană internă. Autoritățile continuă monitorizarea spațiului aerian, în contextul unui climat de securitate tensionat.

Primarul capitalei, Serghei Sobianin, a declarat că o dronă a fost doborâtă în zona Moscovei, iar resturile acesteia sunt analizate de echipe de specialiști.

În același timp, activitatea aeroportului Pulkovo din Sankt Petersburg a fost întreruptă temporar, ceea ce a dus la anularea sau întârzierea a zeci de zboruri, potrivit informațiilor oficiale.

Atacurile au avut loc simultan în mai multe regiuni ale țării

Ministerul rus al Apărării a transmis că atacurile au avut loc simultan în mai multe regiuni ale țării, vizând o suprafață întinsă, inclusiv zone aflate la sute de kilometri distanță de Moscova.

Autoritatea rusă pentru aviație civilă, Rosaviatsia, a anunțat, de asemenea, suspendarea temporară a operațiunilor pe mai multe aeroporturi regionale, ca măsură de precauție în contextul unor amenințări la adresa siguranței aeriene.

Aeroporturile afectate se află în orașele Izhevsk, Nijni Novgorod, Samara, Penza, Tambov și Ulyanovsk. Sankt Petersburg a fost, de asemenea, vizat. Presa din Rusia a relatat că peste 40 de zboruri de pe aeroportul Pulkovo au fost întârziate.

Cinci drone au fost neutralizate în Tosno, Kirishi și Gatchina

Măsura vine în urma unor incidente recente din regiunea Leningrad, unde guvernatorul Alexander Drozdenko a informat despre neutralizarea a cinci drone în localitățile Tosno, Kirishi și Gatchina.

Într-o declarație separată, primarul Sankt Petersburgului, Alexander Beglov, a precizat că alte două drone au fost doborâte în districtele Pushkino și Krasnoselsky ale orașului. Totodată, guvernatorul Drozdenko a dispus menținerea unui nivel ridicat de alertă pentru structurile de securitate, subliniind că situația rămâne incertă și poate evolua.

Acesta este al doilea incident major în mai puțin de două luni, care afectează traficul aerian din Rusia. Pe 5 iulie, atacuri cu drone neidentificate au provocat anularea a aproape 100 de zboruri pe aeroporturile din Moscova și Sankt Petersburg, iar alte câteva sute au înregistrat întârzieri semnificative, informează newsukraine.rbc.ua.

