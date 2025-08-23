EVZ Special Cumplitul asasinat din august 1940. Stalin scapă de principalul inamic, Troțki, refugiat în Mexic!







Cumplitul asasinat din august 1940! Stalin scapă de principalul inamic, Troțki, refugiat în Mexic! Ramon Mercader s-a pregătit îndelung pentru tenebroasa misiune!

Ramon Mercader, asasinul lui Lev Davidovici Troțki, pe numele lui complet Jaime Ramon Mercader del Rio. S-a născut în 1913 la Argentona, în Spania, Catalunia, nu departe de Barcelona. Provenea dintr-o familie mijlocie, mama lui, Caridad, era fiica unui negustor cu afaceri în Cuba, tatăl lui Pau Marina Mercader, fiul unui industriaș din sfera textilelor.

Ramon Mercader este cuprins încă de la 20-22 de ani de „febra roșie”, adică de Republica Spaniolă, implicându-se în faimosul război civil spaniol, 1936-1939, contra lui Franco.În anii războiului, este recrutat de NKVD, cu scopul de a se infiltra în curentul troțkist care era prohibit la Moscova, dar era popular în Europa de Vest. Stalin dorea să evite ca troțkismul și emigrația albă să se unească. De aceea, Stalin visa ca Troțki, puternicul său rival să fie eliminat.

Ramon Mercader a făcut închisoare în Spania, a luptat în Războiul Civil. Din 1938 este trimis de NKVD să studieze la Sorbonna, unde troțkismul era foarte popular. Misiunea lui a fost să se infiltreze cât mai aproape de Troțki și să-l asasineze. Primul pas pentru Ramon Mercader, în 1938, la 25 de ani, a fost să se împrietenească foarte bine cu Sylvia Ageloff. Ea locuia în Brooklyn, New York, unde locuise și Troțki înainte de 1917. Fusese confidenta pariziană a lui Troțki, înainte ca el să ajungă în Mexic.

Ramon Mercader a folosit cel puțin trei identități. I s-a prezentat ca Jacques Mornard, ca fiu de diplomat belgian. Ulterior, în 1939, a plecat în SUA, cu prietena sa. Aici a convins-o că trebuia să aibă o altă identitate fiindcă se recomanda drept pacifist. A ales identitatea lui Frank Jacson, un canadian. Ea a acceptat alias-ul lui Ramon Mercader. Contactat de către Interaționala a IV-a, Mercader și-a procurat un pașaport canadian fals, pe numele Tony Babich, voluntar internaționalist canadian mort în război.

Cel mai puternic adversar al lui Stalin se stabilise la Coyoacan, suburbie din Ciudad de Mexico. Pictorul Diego Rivera și soția sa Frida Kahlo l-au găzduit în casa lor. Rivera și-a folosit toate relațiile personale pentru ca inamicul lui Stalin să primească dreptul de a se stabili în Mexic. Aici, el a locuit alături de a doua sa soție, Natalia Sedova. Asta nu l-a împiedicat să aibă o aventură chiar cu Frida Kahlo!

Totuși, atentatul lui Mercader asupra lui Troțki s-a petrecut într-o altă reședință. Pe fondul descoperirii amantîcului Fridei cu Troțki, în 1939, rivalul lui Stalin se mută într-o altă reședință, unde continua să fie păzit de gărzi de corp, 24 din 24 ore, 7 zile din 7 săptămânal. Internaționala a IV-a, fondată de Troțki, formată din bolșevici și ruși exilați ostili lui Stalin își sprijinea material maestrul.

Ramon Mercader a primit ordinul să acționeze pe 20 august 1940. Obișnuia deja să stea la taifas cu Troțki în cabinetul său. Ramon Mercader se învățase cu gărzile. Gărzile se învățaseră cu el. De la un timp de vreme nici nu mai era controlat. Așa a decis să modifice un piolet, adică un ciocan de alpinist pentru spart gheața. I-a tăiat suficient coada ca să îl poată ascunde în haină.

A decis să-i aducă lui Troțki un document considerat special, știut fiind faptul că Troțki citea mult și era atras de documente. Mercader a profitat de interesul pentru document al lui Troțki. S-a așezat lângă el, punând haina pe masă, ca să aibă acces la piolet cât mai ușor. Apoi, s-a apropiat și l-a lovit în creștetul capului pe teoreticianul adversar al lui Stalin. Troțki a țipat înainte să leșine. Gărzile au venit și l-au bătut crunt pe Mercader. Troțki a cerut cu ultimele puteri ca atentatorul să nu fie bătut sau ucis! Trebuia să spună ce știa. Agentul recrutor și Caridad așteptau afară în mașină. Mercader n-a apărut, deci, clar „căzuse”. Ei s-au extras din Mexic și au plecat spre URSS.

Troțki a fost dus la spital, dar rănile fuseseră serioase, el murind după operație pe 21 august 1940. Sprijinitorii lui Mercader au aflat mult mai târziu că Mercader reușise în misiunea lui!

A fost anchetat și arestat, judecat și condamnat la 20 ani închisoare. A spus că acționase din gelozie. Troțki nu i-ar fi dat voie să o ia de soție pe iubita lui americană care îi fusese confidentă lui Troțki la Paris. Nepotul lui Troțki, Esteban Volkov avea 14 ani la comiterea atentatului. A declarat Poliției că era convins de faptul că Mercader fusese în casă când Siqueiros, omul lui Sudoolatov atacase casa lui Troțki în fruntea unui grup local.

Caridad Mercader a primit Ordinul Lenin din partea lui Stalin. I-a cerut până în 1944 lui Stalin să ceară eliberarea fiului ei, dar Stalin nu a făcut acest lucru. Totuși, i-a cerut să fie lăsată să plece din URSS și a primit pașaportul.

În 1944, a fost respinsă prima cerere a lui Mercader de a ieși prin eliberare condiționată. Se spune că a încercat să se sinucidă în închisoare. Caridad a încercat să intervină pentru eliberarea fiului ei, deși sovieticii încercaseră să-l scoată sub acoperire, însă tocmai prezența ei i-a alarmat pe mexicani. Ei au înțeles ce deținut special era Mercader. Așadar, l-au tratat ca un deținut de lux. Chiar i-au permis să se căsătorească, soția lui Mercader, Rogalia dăruindu-i doi-trei copii.

A petrecut 19 ani și 8 luni de detenție, Stalin a murit în 1953. În eforturile de destalinizare, dar fără a uita ce făcuse pentru URSS, Hrusciov, anti-troțkist și el, a obținut eliberarea lui Mercader, la 6 mai 1960. Mercader a ajuns în URSS unde a primit Ordinul de Erou al Uniunii Sovietice. A putut trăi în Cehoslovacia, Cuba, unde Fidel Castro l-a răsplătit cu Steaua de Aur a Cubei. În Cuba, a lucrat ca adjunct al Ministrului de Externe.

Arma crimei a fost scoasă din „camera probelor” de un agent secret Alfredo Salas. Fiica sa a vândut pioletul și acesta a ajuns apoi la colecționari și în cele din urmă la un muzeu din Washington DC.

Dolores Ybarurri, „La Passionaria”, al cărei fiu murise la Stalingrad ca soldat în Armata Roșie i-a oferit lui Mercader, spaniol prin naștere, un post de cercetăror superior la Institutul de Marxism-Leninism din Spania, după ce în 1975, Partidul Comunist Spanion a intrat în legalitate cu sprijinul lui Nicolae Ceaușescu.

Bolnav de cancer pulmonar, Ramon Mercader a murit în octombrie 1978 la Havana. Trupul său a fost dus în URSS, unde a fost înmormântat ca Ramon Ivanovici Lopez. Abia după 1991, s-a putut afla în Occident, prin declasificarea unor documente adevăratul nume al asasinului lui Troțki: Ramon Mercader.