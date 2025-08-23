International China și Ucraina. Beijingul vrea să trimită soldați, dar numai sub umbrela ONU







China și-a exprimat disponibilitatea de a trimite soldați în Ucraina în cadrul unei misiuni de menținere a păcii, însă numai dacă aceasta ar avea loc sub un mandat al Organizației Națiunilor Unite (ONU). Informația, obținută în exclusivitate deWelt am Sonntag din surse diplomatice europene și guvernamentale chineze, marchează o posibilă schimbare de direcție în implicarea Beijingului în conflict, dar ridică totodată semne de întrebare privind adevăratele intenții ale Chinei.

Diplomați ai Uniunii Europene au confirmat pentru publicația germană că Beijingul și-a manifestat deschiderea pentru participarea la o forță internațională de menținere a păcii în Ucraina.

Totuși, această participare ar fi strict condiționată de un mandat ONU, ceea ce reflectă atât dorința Chinei de a acționa într-un cadru legitim internațional, cât și evitarea asumării unui rol unilateral în conflict.

Reacțiile la Bruxelles au fost împărțite: pe de o parte, implicarea Chinei ar putea favoriza acceptarea trupelor străine în Ucraina, în special în rândul statelor din Sudul Global; pe de altă parte, există temeri că Beijingul ar putea folosi această prezență militară ca pretext pentru a colecta informații sensibile și, în caz de escaladare, să adopte o poziție pro-rusă.

În plus, majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu sunt dispuse să ofere un mandat ONU în avans, ceea ce limitează perspectivele unei astfel de inițiative. Singura excepție notabilă este Italia, care insistă de luni de zile pentru obținerea unei rezoluții în acest sens.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat recent că nu poate exista o discuție serioasă privind garanțiile de securitate pentru Ucraina fără participarea Rusiei și, eventual, a Chinei. „Occidentul înțelege foarte bine că o discuție serioasă despre garanții de securitate fără Federația Rusă este o utopie”, a subliniat Lavrov. Declarația contrazice poziția exprimată de fostul președinte american Donald Trump, care a afirmat că, în urma unei convorbiri cu Vladimir Putin, nu crede că garanțiile de securitate pentru Kiev ar fi o problemă pentru Kremlin.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins solicitările Moscovei ca Beijingul să fie implicat în procesul de negociere. „Avem nevoie de garanții de securitate doar din partea țărilor care sunt dispuse să ne ajute”, a spus Zelenski, reafirmând astfel neîncrederea Kievului în neutralitatea Chinei.

Relația strânsă dintre Beijing și Moscova, consolidată prin achiziții masive de petrol și livrări de componente electronice necesare industriei de armament, alimentează suspiciunile europene privind obiectivele reale ale Chinei.