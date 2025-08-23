International Sunt pregătit să mă întâlnesc cu Putin. Strategia Kremlinului îi dă planurile peste cap







Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat, sâmbătă, pe platforma X, un apel către ţările din sudul globului să-l determine pe liderul rus Vladimir Putin să participe la negocieri pentru soluţionarea conflictului din Ucraina și pentru a favoriza pacea.

„Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu preşedintele rus în orice formă. Cu toate acestea, constatăm că Moscova încearcă din nou să tragă de timp”, a transmis Zelenski, după întâlnirea sa cu preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa. „Este important ca ţările din sudul globului să trimită semnale relevante şi să împingă Rusia spre pace”, a adăugat preşedintele ucrainean.

Perspectivele unei întâlniri între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, anunțată anterior de liderul american Donald Trump pentru găsirea unei soluţii paşnice, par să se îndepărteze.

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, l-a acuzat pe Zelenski că blochează organizarea unei eventuale întâlniri, la o zi după ce președintele ucrainean criticase Moscova pentru întârzierea negocierilor.

Donald Trump a declarat că își acordă „două săptămâni” pentru a decide poziția sa față de conflict, în încercarea de a găsi rapid o soluție la atacul rus lansat împotriva Ucrainei în 2022. În ultimele luni, fostul președinte american a realizat o apropiere semnificativă de Moscova pentru a facilita acest rezultat.

Sâmbătă, Rusia a revendicat cucerirea a două localități din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, intensificând presiunea militară pe teren, în timp ce eforturile diplomatice pentru pace continuă.

Potrivit unui comunicat publicat pe Telegram de Ministerul Apărării rus, au fost capturate satele Sredneïe și Kleban-Byk. Capturarea celei din urmă reprezintă un pas strategic către orașul Kostiantinivka, un bastion important pe drumul spre Kramatorsk, care găzduiește o bază logistică majoră a armatei ucrainene.

Armata rusă și-a extins câștigurile teritoriale în ultimele luni în fața forțelor ucrainene mai puțin numeroase și mai slab echipate. Rusia ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.