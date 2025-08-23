International Rusia, amenințată de Trump cu noi sancțiuni, dacă negocierile de pace nu progresează







Donald Trump a reafirmat intenția de a impune sancțiuni severe Rusiei, dacă nu se înregistrează progrese semnificative în negocierile pentru pace în Ucraina, potrivit The Guardian.

Declarația survine în contextul refuzului Moscovei de a programa o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. În ciuda eforturilor diplomatice ale fostului președinte american.

Trump și-a exprimat frustrarea cu privire la recentele atacuri rusești asupra infrastructurii industriale. A subliniat că decizia privind sancțiunile sau alte măsuri ar putea fi „foarte importantă” pentru viitorul conflictului.

Fostul președinte Donald Trump a declarat că va analiza în detaliu opțiunile disponibile pentru sancțiuni împotriva Rusiei. Care ar putea include tarife suplimentare sau restricții economice extinse.

În timpul unei apariții publice, Trump a explicat că decizia finală va depinde de modul în care Moscova răspunde la solicitările internaționale privind pacea.

În ciuda optimismului său anterior referitor la o întâlnire între liderii Rusiei și Ucrainei, oficialii ruși, inclusiv ministrul de externe Serghei Lavrov, au afirmat că nu există nicio întâlnire planificată și că agenda pentru un summit nu este pregătită.

În acest context, sancțiunile rămân un instrument de presiune cheie pentru Statele Unite ale Americii. Menit să “încurajeze” Rusia să participe la negocieri reale.

În ultimele zile, Rusia a atacat o fabrică americană din Ucraina, provocând incendii și rănind angajați. Ceea ce a amplificat tensiunile dintre Washington și Moscova.

De asemenea, infrastructura energetică, precum stațiile de pompare din cadrul conductei Druzhba, a fost vizată de drone ucrainene, afectând livrările de petrol către Ungaria și Slovacia.

Pe plan diplomatic, Zelenski a acuzat Rusia că încearcă să evite o întâlnire directă cu el, considerând că Moscova vrea să continue ofensiva.

În paralel, Trump a prezentat jurnaliștilor o fotografie cu întâlnirea sa din Alaska cu Putin. Subliniind faptul că liderul rus ar putea participa la Cupa Mondială de Fotbal din 2026, deși Rusia a fost exclusă din competițiile internaționale după invazia din 2022.

Implementarea sancțiunilor ar putea avea efecte profunde asupra relațiilor internaționale și asupra stabilității economice regionale.

Specialiștii atenționează că restricțiile economice ar putea accelera negocierile, dar ar putea și agrava tensiunile. Afectând fluxurile comerciale și colaborarea energetică în Europa.

Pe termen lung, sancțiunile devin un instrument politic major, reflectând poziția dură a SUA în contextul conflictului ruso-ucrainean.

În paralel, presiunea diplomatică asupra Rusiei pentru garantarea securității Ucrainei și pentru oprirea atacurilor asupra civililor rămâne un obiectiv central al administrațiilor occidentale.