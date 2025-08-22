International Ucraina recâștigă controlul asupra unei regiuni-cheie. Trupele lui Putin, ținute la distanță cu ajutorul dronelor







Ucraina anunță că au recucerit cea mai mare parte a localității Tovste, situată în estul regiunii Donețk, potrivit anunțului făcut de Forțele Armate. Unitățile Brigăzii a 5-a Separate Mecanizate Grele au reușit să împingă trupele ruse din sat printr-o ofensivă coordonată, la care au participat infanteria, dronele și artileria.

„După patru ani de lupte aprinse, forțele rusești controlează aproximativ 67 până la 69% din regiunea Donețk”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

Tovste se află pe linia frontului, la sud-vest de orașul Donețk, controlat de Moscova, și în apropierea localității strategice Vuhledar.

Cu câteva zile înainte, pe 17 august, armata ucraineană anunțase eliberarea altor așezări din Donețk, printre care Hruzke, Rubizhne, Novovodiane, Petrivka, Vesele și Zolotyi Kolodiaz.

Aceste victorii vin în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia ar avea nevoie de cel puțin patru ani pentru a reuși să ocupe în întregime regiunile Donețk și Luhansk, contrar afirmațiilor venite de la Kremlin.

„Rusia a invadat pentru prima dată Donbasul — o regiune care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk — în 2014 și a escaladat într-un război la scară largă în 2022”, a spus Zelenski.

Potrivit acestuia, scenariul legat de ocuparea Donbasului este nerealist.

„I-am explicat (președintelui american Donald Trump) că discuțiile despre ocuparea Donbasului nostru de către (Rusia) până la sfârșitul anului (2025) sunt doar palavre”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a afirmat că Rusia condiționează negocierile de pace de retragerea totală a trupelor ucrainene din Donbas, prezentând această cerință ca pe o așa-zisă „victorie” destinată opiniei publice interne.

În presa internațională au apărut informații potrivit cărora Vladimir Putin ar fi avansat ideea unui schimb: renunțarea la mici teritorii ocupate din regiunile Sumî și Harkov în schimbul concesiilor ucrainene în Donețk și Luhansk.

Zelenski a respins categoric această variantă, menționând că Ucraina nu va recunoaște în niciun fel ocupația ilegală a vreunei părți din teritoriul său.