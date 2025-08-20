International Mai multe regiuni din Ucraina, atacate. Zelenski: Trebuie să creștem sancțiunile împotriva Rusiei







Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat miercuri un atac cu dronă în regiunea Sumî, unde au fost rănite cel puțin 14 persoane. De asemenea, la „Kostiantînivka, în oblastul Doneţk, un atac cu rachetă a avariat mai multe imobile, iar cel puţin trei persoane sunt în continuare blocate sub dărâmături”, a mai anunțat liderul ucrainean, într-o postare pe X.

De asemenea, șeful statului ucrainean a transmis că regretă bombardamentele care au avut loc la Cernihiv, Harkov și Poltava.

„Toate aceste atacuri demonstrative confirmă nevoia de a creşte presiunile împotriva Moscovei, de a impune noi sancţiuni şi tace, atât timp cât diplomaţia nu funcţionează complet”, a mai scris acesta, pe X. Președintele ucrainean a reafirmat necesitatea unor „garanții de securitate” pentru Kiev.

Last night, a drone strike on Okhtyrka in the Sumy region injured 14 people. A family with wounded children – 5 months, 4 years, and 6 years old – sought assistance after the attack. In Kostiantynivka, Donetsk region, a glide bomb strike damaged five apartment buildings, and at… pic.twitter.com/TWRPo4Po6F — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2025

În același timp, Forțele Aeriene ucrainene au acuzat Rusia că a lansat atacuri cu 93 de drone, dar și cu o rachetă Iskander-M.

Forțele Aeriene ucrainene au anunțat pe Telegram că apărarea antiaeriană a doborât 62 de drone și o rachetă în nordul și estul țării. Autoritățile au precizat că au existat impacturi de drone și rachete în 20 de zone din Ucraina. La Sumî, procuratura regională a raportat că 14 persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite într-un atac rusesc la Ohtîrka.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că apărarea aeriană a interceptat și distrus 42 de drone ucrainene cu aripă fixă în noaptea de marți spre miercuri. Potrivit instituției, 14 drone au fost doborâte deasupra regiunii Voronej, opt în Tambov, șapte în Kursk și cinci în Rostov.

Autoritățile ucrainene au anunțat că, în regiunea Odesa, drone rusești de tip Shahed au vizat portul Izmail, unul dintre principalele puncte pentru exporturile Ucrainei.

„În pofida eforturilor Forţelor Aeriene, au avut loc impacturi. Infrastructuri din port au fost avariate”, a anunţat Administraţia Militară a districtului Izmail, pe Telegram.

Administrația locală a anunțat că atacul a provocat un incendiu și că o persoană a fost rănită.