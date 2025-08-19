International „Cei șapte magnifici” europeni. Cele mai bizare momente ale summitului Zelenski-Trump







Zelenski a ajuns luni seara la Washington, într-o vizită oficială desfășurată în compania a șapte lideri europeni, într-o formulă pe care presa internațională a numit-o „cei șapte magnifici”. Întâlnirea cu președintele american Donald Trump a avut ca obiectiv reafirmarea sprijinului pentru Ucraina și transmiterea unui mesaj de unitate transatlantică în fața tensiunilor cu Rusia,potrivit Politico.

Alături de președintele ucrainean s-au aflat Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Friedrich Merz, Mark Rutte și Alexander Stubb. Formula restrânsă, dar reprezentativă pentru Uniunea Europeană și statele membre NATO, a fost descrisă de mai multe publicații drept o imagine puternică a solidarității europene.

Prezența acestor lideri alături de Zelenski a fost interpretată ca un gest simbolic menit să arate că Ucraina rămâne o prioritate pe agenda transatlantică. Donald Trump a salutat vizita și a adresat aprecieri fiecăruia dintre oaspeți, subliniind importanța menținerii cooperării în cadrul NATO și sprijinului comun pentru Kiev.

Vizita a fost diferită de întâlnirile anterioare, inclusiv prin alegerea vestimentară a lui Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a renunțat la ținuta militară care îl caracteriza și a purtat un costum negru clasic, ceea ce a atras atenția observatorilor și a fost remarcat de gazdele americane.

Întâlnirea a inclus și câteva detalii mai puțin convenționale, precum comentarii despre imaginea și popularitatea liderilor europeni sau diferențele de înălțime vizibile în fotografia de familie. În paralel, Trump a fost întrebat de presă despre teme interne, precum votul prin corespondență, la care a răspuns, chiar dacă nu făceau parte din agenda oficială a discuțiilor.

Prezența lui Zelenski alături de „cei șapte magnifici” europeni are o semnificație strategică. Vizita a transmis un mesaj ferm că sprijinul pentru Ucraina rămâne constant, chiar și într-un context internațional marcat de schimbări politice și tensiuni geopolitice. Liderii europeni au dorit să arate unitate și să demonstreze că Ucraina nu se confruntă singură cu presiunile externe.

Dincolo de simbolism, întâlnirea ar putea avea și efecte practice. Discuțiile au vizat continuarea sprijinului financiar și militar pentru Kiev, precum și consolidarea coordonării între Washington și capitalele europene. În plus, gestul colectiv de solidaritate ar putea influența negocierile internaționale și poziționarea Ucrainei în cadrul viitoarelor discuții diplomatice.