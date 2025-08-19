International Zelenski, surpriză de stil la Washington.Ținută rafinată, dar la îndemâna oricui







Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski a stârnit interesul a milioane de oameni. Aceasta a început într-o atmosferă relaxată, după ce liderul de la Casa Albă i-a adresat un compliment lui Zelenski, arată România TV.

„Îmi place”, a spus el, făcând referire la costumul purtat de acesta.

Alegerea vestimentară a lui Zelenski a atras imediat atenția presei și a protocolului, devenind rapid subiect de glume și comentarii ironice.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut senzație la întâlnirea cu Donald Trump, purtând o ținută sobră, dar elegantă, complet neagră. Ținuta a inclus un blazer cu buzunare aplicate, o cămașă cu guler fără cravată, pantaloni și bocanci.

Jacheta, realizată din pânză de armată, poartă semnătura designerului ucrainean Viktor Anisimov, brand pe care Zelenski l-a preferat pe parcursul întregului an, potrivit Wall Street Journal.

Varianta cu buzunar pe mâneca stângă poate fi găsită la prețul de 585 de euro. Costumul este realizat dintr-un amestec de bumbac, fibre de urzică și in.

Ținuta i-a adus apreciere din partea presei, inclusiv de la Brian Glenn, jurnalist care îl criticase anterior în timpul unei discuții tensionate din Biroul Oval.

„Domnule președinte Zelenski, arătați fabulos în costumul acela… arătați bine”, a spus Glenn, iar Trump a fost de acord.

Replica lui Zelenski a stârnit însă hohote de râs în Biroul Oval.

„Văd că dumneavoastră purtați același costum ca ultima dată când ne-am întâlnit. Eu m-am schimbat. Tu, nu”, a glumit liderul ucrainean.

Recent, jurnalistul Brian Glenn a făcut parte din delegația aflată în Alaska pentru întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, unde a trăit un moment relaxat alături de colegii din presa rusă, ridicând o sticlă de vodcă primită ca mulțumire pentru ajutorul oferit unui reporter.

Înainte de vizita de la Casa Albă, publicația Real America’s Voice, condusă de Glenn, a lansat întrebarea online dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski va purta de data aceasta un costum.

Presa americană a relatat că protocolul Casei Albe a contactat echipa lui Zelenski pentru a confirma ținuta oficială. În cele din urmă, Zelenski a ales o apariție elegantă, păstrând însă un aer relaxat și renunțând la cravată.

În discuția cu Volodimir Zelenski, președintele Donald Trump a menționat că ia în calcul trimiterea de trupe americane în Ucraina pentru a sprijini implementarea unui posibil acord de pace.

Jurnaliștii CNN notează că această poziție ar putea reprezenta o schimbare importantă, în contextul în care Ucraina consideră garanțiile de securitate esențiale pentru orice înțelegere cu Rusia. Trump a subliniat că Europa va conduce eforturile pentru menținerea păcii, dar Statele Unite vor rămâne implicate activ.

„Ei sunt prima linie de apărare, pentru că se află acolo, în Europa. Dar noi îi vom ajuta. De asemenea, ne vom implica. Avem oameni care așteaptă într-o altă cameră, chiar acum, toți sunt din Europa. Cei mai importanți oameni din Europa. Și vor să ofere protecție. Sunt foarte hotărâți în această privință și noi îi vom ajuta”, a spus Trump.

Totodată, el a subliniat necesitatea încheierii unui acord de pace.

„Cred că este foarte important să încheiem acordul”, a continuat el.