Instituțiile publice pot începe acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2026, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Valoarea voucherelor rămâne de 800 de lei, însă numărul beneficiarilor va fi mai redus față de anii anteriori, după scăderea plafonului salarial de eligibilitate.

Conform reglementărilor actuale, pot beneficia de vouchere de vacanță angajații din sectorul public care au salarii de bază lunare nete de cel mult 6.000 de lei. În anii trecuți, limita era stabilită la 8.000 de lei net, astfel că o parte dintre salariații care primeau anterior acest beneficiu nu vor mai fi eligibili.

Ministerul Economiei precizează că nu este nevoie de noi acte normative pentru acordarea voucherelor, instituțiile publice putând începe distribuirea acestora dacă au prevăzute în buget sumele necesare.

„Instituțiile publice care au prevăzute în buget sumele necesare pot începe acordarea voucherelor în condițiile stabilite de legislația în vigoare. Ordonanța de urgență nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare, reglementează acordarea voucherelor de vacanță, iar normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, stabilesc modul prin care acestea pot fi utilizate și valorificate. Nu este necesară, astfel, adoptarea unor acte normative suplimentare de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, au transmis reprezentanții ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, într-un comunicat.

Printre categoriile de angajați din sectorul public care pot beneficia de acest sprijin se numără:

personalul din administrația publică centrală și locală;

cadrele didactice;

angajații din sistemul de sănătate;

alte categorii de personal bugetar, în funcție de bugetele aprobate și deciziile fiecărei instituții.

Voucherele au o valoare de 800 de lei și pot fi utilizate exclusiv pentru servicii turistice pe teritoriul României.

Potrivit regulilor în vigoare, pachetele turistice achiziționate cu vouchere de vacanță trebuie să includă în mod obligatoriu servicii de cazare. În funcție de oferta aleasă, acestea pot cuprinde și servicii de alimentație publică, transport, tratamente balneare sau activități de agrement.

Autoritățile subliniază că beneficiarii pot utiliza integral suma acordată, fără obligația unei contribuții financiare suplimentare pentru accesarea voucherelor.

În cazul angajaților din mediul privat, cadrul legislativ nu a fost modificat. Companiile pot acorda în continuare vouchere de vacanță din fondurile proprii, în limitele stabilite de lege și în funcție de bugetele disponibile.

Plafonul anual care poate fi acordat unui salariat rămâne echivalentul a șase salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. Astfel, acordarea voucherelor în sectorul privat continuă să depindă de politica fiecărui angajator și de resursele financiare ale companiei.