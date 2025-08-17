International Donald Trump: Ucraina trebuie să fie pregătită să cedeze teritorii Rusiei







Președintele Donald Trump sugerează că Ucraina trebuie să cedeze teritorii Rusiei. El a repostat, duminică, pe Truth Social, un mesaj cu acest conținut, preluat de la un alt utilizator al rețelei de socializare. Liderul de la Casa Albă transmite astfel un semnal clar al temei discuțiilor de luni, cu liderii europeni și Volodimir Zelenski, apreciază presea ucrainiană.

Postarea de pe Truth Social distribuită de președintele SUA suna astfel: „Ucraina trebuie să fie pregătită să cedeze o parte din teritoriul său Rusiei, altfel, cu cât războiul durează mai mult, cu atât va pierde mai mult teren.”

Mesajul a stârnit ”preocupări” în rândul liderilor europeni și al președintelui Volodimir Zelenski, potrivit presei din Ucraina.

Zelenski s-a întâlnit, duminică, la Bruxelles, cu mai mulți lideri europeni, cu scopul de pregăti discuțiile trilaterale de la Washington.

Marco Rubio, Secretarul de stat al SUA, a clarificat prezența liderilor europeni la discuțiile de luni, de la Casa Albă.

Liderii europeni vin la discuții în Biroul Oval, nu pentru ca Volodimir Zelenski să nu fie "intimidat", a spus el, citat de CNN.

„Este o teorie stupidă a mass-media că ei (liderii europeni - n.red.) vin aici mâine pentru că Trump îl va intimida pe Zelenski să accepte un acord nefavorabil. Lucrăm cu aceşti oameni de săptămâni întregi la acest subiect. Vin aici mâine pentru că au ales să vină mâine. Noi i-am invitat să vină”, a precizat Rubio.

Secretarul de stat american a temperat aşteptările privind un acord de pace iminent.

„Nu spun că suntem pe punctul de a încheia un acord de pace. Dar spun că am observat mişcare, suficientă mişcare pentru a justifica o întâlnire de follow-up cu Zelenski şi europenii”, a spus el.

El a subliniat ”buna, stabila și vechea colaborare” cu liderii europeni. „Vin aici mâine pentru că am colaborat cu europenii. Am discutat cu ei săptămâna trecută. Au avut loc întâlniri în Marea Britanie, în weekendul precedent”, a mai spus Marco Rubio.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va fi însoțit de șapte lideri europeni la întâlnirea de luni, la Washington, cu președintele american Donald Trump. Întâlnirea la acest nivel este fără precedent, potrivit comentatorilor din presă străină, care ridică și o problemă de organizare a summitului: capacitatea limitată a Biroului Oval de la Casa Albă.

Au confirmat participarea:

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni

Cancelarul german, Friedrich Merz

Președintele finlandez, Alexander Stubb

Președintele francez, Emmanuel Macron

Secretarul general al NATO, Mark Rutte

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

Liderii europeni care îl înoțesc pe Zelenski sunt aceiași care au purtat dialogul cu Donald Trump, imediat după summit-ul din Alaska.