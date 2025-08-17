International Rusia ignoră apelurile pentru încetarea focului. Zelenski cere acțiuni imediate







Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat Rusia pentru refuzul de a respecta o încetare a focului. Potrivit acestuia, atitudinea lui Vladimir Putin îngreunează implementarea planului de pace propus de Donald Trump.

Cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Donald Trump, Volodimir Zelenski a avertizat că planul propus de acesta devine tot mai greu de realizat.

„Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului şi încă nu a stabilit când va înceta să ucidă. Acest lucru complică situaţia. Dacă Rusia nu are voinţa de a executa un simplu ordin de a-şi opri loviturile, ar putea fi nevoie de eforturi majore pentru a face Rusia să dorească să pună în aplicare ceva mult mai important: coexistenţa paşnică cu vecinii săi pentru deceniile următoare", a fost mesajul lui Zelenski.

Luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va afla la Washington DC pentru discuții cu liderul american Donald Trump, care intenționează să-l încurajeze să accepte un acord de pace.

Potrivit CNN, Trump le-a comunicat liderilor europeni planul de a organiza un summit trilateral cu participarea sa, a lui Zelenski și a președintelui rus Vladimir Putin, posibil până vinerea viitoare.

Președintele american a subliniat că va începe pregătirile pentru această întâlnire dacă discuțiile de luni, programate în Biroul Oval, vor decurge favorabil. La aceste negocieri va fi prezent și vicepreședintele SUA, JD Vance. Oficialii europeni se așteaptă ca cel puțin un alt lider european să participe la discuțiile de luni, însă identitatea acestuia nu a fost confirmată.

Potrivit Politico, la întâlnirea de la Casa Albă, Zelenski ar putea fi însoțit de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Surse europene și persoane apropiate situației spun că prezența lui Stubb alături de liderul ucrainean are rolul de a preveni tensiunile cu Donald Trump și de a asigura implicarea Europei în eventualele negocieri viitoare.