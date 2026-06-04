Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis că legislația din România nu prevede în mod expres excluderea de la despăgubire a daunelor provocate de drone provenite dintr-un conflict armat desfășurat în afara teritoriului național.

Precizarea vine în contextul incidentelor recente în care fragmente de drone au ajuns pe teritoriul României, inclusiv în apropierea zonelor locuite.

Potrivit instituției, fiecare dosar de daună va fi analizat individual de către companiile de asigurări, în funcție de clauzele contractuale și de circumstanțele concrete ale producerii evenimentului. ASF subliniază că nu există o regulă generală care să permită respingerea automată a despăgubirilor pe motiv că paguba a fost provocată de o dronă provenită dintr-o zonă de conflict.

Într-un punct de vedere transmis presei, ASF arată că reglementările europene și naționale privind activitatea de asigurare „nu prevăd în mod expres regimul de acoperire sau excludere pentru daunele cauzate de drone provenite dintr-un conflict armat desfășurat în afara teritoriului României”.

Instituția amintește că Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, precum și Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări reglementează aspecte precum autorizarea asigurătorilor, cerințele de solvabilitate, distribuția produselor și guvernanța acestora, însă „nu stabilesc condițiile contractuale generale și specifice”.

ASF explică faptul că normele în vigoare reglementează funcționarea pieței de asigurări, dar nu impun conținutul concret al contractelor facultative încheiate între clienți și companiile de asigurări.

Autoritatea atrage atenția și asupra prevederilor europene în domeniu. Potrivit ASF, „art. 21 și 181 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) interzic statelor membre să intervină și să impună aprobarea prealabilă sau notificări sistematice cu privire la condițiile de asigurare generale și speciale ale contractelor de asigurare”.

Cu alte cuvinte, autoritățile naționale nu pot obliga societățile de asigurări să includă sau să excludă anumite riscuri în polițele facultative și nici să aprobe în prealabil condițiile contractuale stabilite de acestea.

Instituția precizează că tipul de polițe la care se face referire este reprezentat de asigurările facultative, iar condițiile acestora sunt stabilite de asigurători pe baza propriilor evaluări de risc.

„ASF nu poate interveni asupra condițiilor de asigurare generale și speciale, asupra nivelului primelor și asupra bazelor tehnice folosite de societățile de asigurare, ci doar asupra respectării legislației specifice asigurărilor”, transmite autoritatea.

Mai mult, ASF arată că „asigurătorii au libertatea de a stabili propriile condiții sau termene de încheiere a asigurărilor facultative, pot înainta oferte și pot acorda facilități speciale la încheierea acestor contracte, dar pot și impune condiții cu privire la acceptarea sau respingerea preluării riscurilor pentru un anumit bun sau asigurat”.

Una dintre cele mai importante precizări făcute de ASF vizează modul în care vor fi tratate eventualele cereri de despăgubire.

„În absența unor prevederi legale speciale aplicabile unei astfel de situații, stabilirea existenței sau inexistenței obligației de despăgubire se realizează prin raportare la dispozițiile contractului de asigurare încheiat între părți”, arată instituția.

Autoritatea subliniază că analiza se va face în funcție de „condițiile de asigurare, clauzele de acoperire a riscurilor și excluderile prevăzute în respectivul contract”.

Astfel, în cazul unor pagube provocate de fragmente de drone sau de alte incidente similare, companiile de asigurări vor examina fiecare situație separat, în funcție de prevederile poliței și de circumstanțele producerii daunelor.

Autoritatea respinge ideea potrivit căreia orice incident provocat de o dronă provenită dintr-o zonă de conflict ar trebui încadrat automat la categoria daunelor de război.

„Nu poate fi reținut principiul potrivit căruia orice daună produsă de o dronă provenită dintr-o zonă de conflict armat este calificată în mod automat drept daună de război și, ca atare, exclusă de la despăgubire”, precizează ASF.

Instituția adaugă că „o asemenea calificare poate fi realizată numai în măsura în care rezultă din condițiile contractuale aplicabile produsului de asigurare și din analiza circumstanțelor concrete ale producerii evenimentului asigurat”.

De asemenea, autoritatea afirmă că „legislația națională în materie de asigurări nu instituie o excludere legală generală pentru daunele produse în astfel de situații”.

ASF amintește că excluderea unor riscuri majore precum războiul sau terorismul reprezintă o practică internațională.

„Excluderea riscurilor catastrofice precum războiul, terorismul, loviturile de stat sau tulburările sociale masive nu este o particularitate a pieței din România, ci o normă standardizată la nivel global”, transmite instituția.

Potrivit autorității, această abordare are rolul de a proteja stabilitatea financiară a sistemului de asigurări și de a evita situațiile în care pierderile generate de evenimente excepționale ar putea depăși capacitatea de despăgubire a companiilor.

Totuși, ASF precizează că „există în plan internațional produse de asigurare specializate” care pot acoperi inclusiv anumite riscuri asociate conflictelor armate, în funcție de condițiile negociate între asigurător și client.