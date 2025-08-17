International Zelenski, din nou în Biroul Oval. JD Vance va fi acolo







Vicepreședintele american JD Vance va fi prezent luni la întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul ucrainean Volodimir Zelenski, care va avea loc în Biroul Oval, au declarat pentru CNN surse apropiate administrației americane.

Aceasta nu este prima apariție a lui Vance alături de Zelenski. În februarie, când liderul ucrainean a vizitat Casa Albă, Vance l-a criticat public pentru „lipsa de recunoștință”, întrebând: „Ați spus măcar o dată mulțumesc?”. Totuși, în luna mai, cei doi s-au întâlnit în Italia împreună cu secretarul de stat Marco Rubio. Întâlnirea a avut loc într-un cadru privat, iar ulterior Vance a postat o fotografie în care apăreau zâmbind.

Pe de altă parte, Donald Trump le-a spus liderilor europeni că intenționează să organizeze un summit trilateral între el, Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, posibil până vinerea viitoare. Summitul va fi pregătit dacă discuțiile de luni din Biroul Oval decurg pozitiv. Oficialii europeni estimează că la întâlnire ar putea participa și un alt lider european, deși identitatea acestuia nu a fost confirmată.

La rândul său, Zelenski a transmis că discuția cu Trump a permis o mai bună coordonare cu liderii europeni în privința pașilor necesari pentru încheierea războiului. „Pozițiile sunt clare. Trebuie obținută o pace reală, de durată, nu doar o nouă pauză între invaziile rusești”, a scris el pe X.

Președintele ucrainean a adăugat că „uciderea trebuie să înceteze cât mai curând posibil, focul trebuie să se oprească atât pe câmpul de luptă, cât și asupra infrastructurii portuare. Toți prizonierii de război și civilii ucraineni trebuie eliberați, iar copiii răpiți de Rusia trebuie să fie aduși acasă”.

Zelenski a insistat că mii de ucraineni rămân în captivitate și că presiunea asupra Rusiei trebuie menținută atâta timp cât agresiunea și ocupația continuă. De asemenea, el a subliniat că sancțiunile trebuie consolidate dacă nu va avea loc o întâlnire trilaterală sau dacă Rusia încearcă să evite un sfârșit onest al războiului.

Liderul ucrainean a mai spus că securitatea Ucrainei trebuie garantată pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a Statelor Unite, iar toate deciziile importante, în special cele teritoriale, trebuie discutate cu participarea Ucrainei. În încheiere, Zelenski a mulțumit partenerilor occidentali și a subliniat că „lucrăm în continuare împreună – europeni, americani și toți cei care doresc pace și stabilitate în relațiile internaționale”.