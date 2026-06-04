Comisia Europeană a anunțat că este dispusă să permită statelor membre ale Uniunii Europene (UE) cheltuieli suplimentare pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili, în contextul efectelor provocate de conflictul din Orientul Mijlociu asupra piețelor energetice. Măsura ar urma să permită alocări de până la 0,3% din PIB anual, în timp ce Executivul european avertizează că scumpirea energiei poate pune în pericol până la 1,3 milioane de locuri de muncă.

Executivul european pregătește un mecanism prin care statele membre să poată finanța investiții și programe destinate reducerii consumului de energie fosilă fără a suporta integral impactul acestor cheltuieli în cadrul regulilor bugetare europene.

Comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că statele UE vor putea cheltui până la 0,3% din produsul intern brut în fiecare an, în limita unui plafon total de 0,6% până în 2028.

Cheltuielile eligibile realizate începând din luna februarie vor include măsuri precum înlocuirea centralelor termice, instalarea pompelor de căldură, montarea panourilor solare sau acordarea de stimulente pentru vehicule electrice.

Aceste costuri vor putea fi tratate similar cheltuielilor din domeniul apărării, care beneficiază deja de derogări menite să sprijine finanțarea programelor de reînarmare.

Propunerea Comisiei Europene este mai restrânsă decât cererile formulate de Guvernul Italiei. Premierul Giorgia Meloni a susținut excluderea tuturor măsurilor excepționale adoptate de statele membre pentru combaterea efectelor crizei energetice din calculul deficitului public.

În schimb, Comisia Europeană a menținut poziția exprimată după izbucnirea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran și a respins o relaxare generală a regulilor prevăzute de Pactul de Stabilitate și Creștere.

Instituția susține în continuare măsuri de sprijin limitate în timp și orientate către obiective precise. În aceste condiții, măsurile adoptate de Italia pentru reducerea taxelor aplicate carburanților vor continua să fie luate în calcul la stabilirea deficitului bugetar.

Comisia Europeană a prezentat miercuri și o evaluare privind impactul economic al creșterii costurilor la energie. Potrivit instituției, până la 1,3 milioane de locuri de muncă din Uniunea Europeană ar putea fi puse în pericol în acest an pe fondul scumpirilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, Roxana Mînzatu, a declarat:

„Din cauza războiului din Orientul Mijlociu, până la 1,3 milioane de locuri de muncă sunt în pericol și vorbim în special despre locuri de muncă din industria cu consum intensiv de energie”.

Estimările Comisiei Europene indică faptul că sectorul auto ar putea înregistra cele mai importante pierderi de locuri de muncă. Potrivit datelor prezentate, până la 600.000 de angajați din industria auto europeană ar putea fi afectați. Riscuri sunt identificate și în construcții, metalurgie, industria chimică și transporturi. În sectorul transporturilor, aproximativ 56.000 de locuri de muncă sunt considerate vulnerabile.

În domeniul sistemelor de stocare a energiei în baterii, aproximativ 85.000 de persoane ar putea fi afectate, iar în producția de panouri solare sunt estimate riscuri pentru 58.852 de locuri de muncă.

Evaluarea Comisiei Europene include și industria siderurgică, unde aproximativ 4.500 de angajați ar putea fi afectați în contextul măsurilor de reducere a emisiilor de carbon. Instituția estimează totodată că gospodăriile cu venituri reduse ar putea ajunge să cheltuiască cu 1,4% mai mult din venituri pentru combustibilul utilizat în transport.

Potrivit datelor europene, industria prelucrătoare din Uniunea Europeană asigură aproximativ 30 de milioane de locuri de muncă, în timp ce sectorul serviciilor concentrează aproape 87 de milioane de angajați.