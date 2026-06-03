Trump: Mă voi întâlni, probabil, cu Mojtaba Khamenei

Președintele american Donald Trump a sugerat că Mojtaba Khamenei este implicat în discuțiile de pace, în ziua schimbului de focuri dintre SUA și Teheran, și că s-ar putea întâlni cu noul lider suprem din Iran, potrivit agenției turce Anadolu.

Trump a spus că liderii din Iran au un mare respect pentru Mojtaba Khamenei și că și-ar dori să se întâlnească cu acesta cândva.

„Este implicat, absolut. Da, cred că au mult respect pentru el”, a spus Trump despre Mojtaba Khamenei. Donald Trump a adăugat că ar dori să se întâlnească cu el „la un moment dat”.

„Probabil ne vom întâlni la un moment dat, în funcție de cum va merge totul”, a declarat președintele american într-un interviu acordat Pod Force One.

Președintele SUA a mai spus că Iranul a fost deja de acord să nu dețină arme nucleare, argumentând că „acesta a fost un lucru important”.

„Nu îi putem lăsa să aibă o armă nucleară... au fost deja de acord că nu vor avea o armă nucleară și se pot răzgândi, dar acesta a fost unul dintre lucrurile la care au trebuit să fie de acord pentru a fi de acord, și acesta a fost lucrul important”, a spus Donald Trump.

Reamintim că atât SUA, cât și Israelul au declarat că programul nuclear al Iranului este inacceptabil și că „eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian” au fost principalele motive pentru declanșarea războiului pe 28 februarie.

Conflictul dintre SUA și israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă parte, este în prezent oprit, iar eforturile pentru o încetare definitivă continuă sub medierea Pakistanului.

Donald Trump a mai declarat că discuțiile cu Iranul „evoluează rapid și evoluează spre bine. Va fi foarte bine”, adăugând că „se vor întâmpla multe lucruri cu adevărat bune”.