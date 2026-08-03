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Ce condiție trebuie să îndeplinească Harry pentru a se apropia din nou de familia regală. Verdictul unui expert

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Ce condiție trebuie să îndeplinească Harry pentru a se apropia din nou de familia regală. Verdictul unui expertMeghan și Harry. Sursa foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Întâlnirea dintre prințul Harry, Meghan Markle, regele Charles și regina Camilla, desfășurată luna trecută la Highgrove, a alimentat speculațiile privind o posibilă apropiere între cele două tabere. Deși momentul a fost interpretat drept un pas important spre reconciliere, un expert în branding consideră că refacerea relațiilor cu familia regală nu poate fi completă fără un gest decisiv din partea Ducelui și Ducesei de Sussex, potrivit Express.

Împăcarea cu regele Charles nu este garantată. Ce trebuie să facă Harry și Meghan

Sharon Williams, fondatoarea companiei Taurus Marketing, consideră că prințul Harry și Meghan Markle trebuie să își asume responsabilitatea pentru conflictele din ultimii ani dacă vor să refacă relația cu regele Charles.

Procesul de reconciliere nu poate merge mai departe fără ca Harry și Meghan „să își ceară iertare”, susține expertul. În opinia sa, întâlnirea recentă cu Regele Charles reprezintă „un moment critic de cotitură” în relația dintre cele două părți.

Regele Charles și Camilla

Regele Charles și Camilla. Sursă foto: Facebook

Criticați pentru acest comportament

Williams a criticat și modul în care Harry și Meghan au vorbit despre familia regală.

„Harry a făcut mult rău criticându-și familia în mass-media și permițându-i și soției sale să facă același lucru, așa că este nevoie să își ceară iertare. Vă puteți imagina că vor acest pas? Nu am văzut prea multă loialitate față de propria familie din partea niciunuia dintre ei. Meghan și Harry au fost dispuși să își atace rudele. Multă văicăreală”, a arătat ea.

Meghan Markle promovează un nou produs

În același timp, Meghan Markle continuă să își promoveze brandul de lifestyle, As Ever. Ducesa de Sussex a distribuit pe rețelele de socializare un nou videoclip promoțional, în care le prezintă urmăritorilor desertul său preferat pentru vară: o cupă de înghețată servită cu dulceață din gama As Ever și decorată cu flori comestibile.

În imaginile filmate în grădina locuinței sale din Montecito, California, Meghan apare alături de cățelușa sa, Mia.

Apariția vine cu doar câteva ore înainte ca Ducesa de Sussex să împlinească vârsta de 45 de ani.

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