Reconcilierea dintre regele Charles și prințul Harry continuă să alimenteze speculațiile privind viitorul relației dintre ducele de Sussex și familia regală britanică. După întâlnirea desfășurată la începutul acestei luni, un expert în monarhia britanică susține că Palatul Buckingham trebuie să rămână atent la eventualele consecințe ale apropierii dintre cele două tabere, potrivit Express.

Potrivit presei britanice, regele Charles s-a întâlnit cu prințul Harry, Meghan Markle și cei doi copii ai acestora, prințul Archie și prințesa Lilibet, în timpul unei vizite la Highgrove.

A fost prima întâlnire dintre suveran și cei doi nepoți de la celebrarea Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a, în 2022. Revederea este interpretată de mai mulți comentatori drept un posibil semn al detensionării relațiilor dintre rege și fiul său, după ani de tensiuni publice.

Întâlnirea a alimentat și speculațiile potrivit cărora prințul Harry și Meghan Markle ar putea încerca, pe termen lung, să revină într-o anumită formă în viața oficială a familiei regale, după ce au renunțat la statutul de membri activi ai monarhiei în 2020.

Rebecca English, editor pe probleme regale la Daily Mail, a declarat în podcastul Palace Confidential că există motive de îngrijorare.

„Cred că Palatul trebuie să fie conștient că există multe temeri că această întâlnire ar putea fi folosită ca o modalitate de a-și crea din nou drum către un rol de tip «jumătate înăuntru, jumătate în afară» – poate nu pe termen scurt, dar pe termen lung. Cred că este un lucru care îi preocupă profund pe mulți oameni din Regatul Unit și din întreaga lume”, a spus ea.

Jurnalista a afirmat că reprezentanții Palatului au participat la reuniune cu cele mai bune intenții, însă nu poate spune același lucru despre tabăra Sussex.

„Cred că Palatul a mers la această întâlnire cu cele mai bune intenții, dar nu pot spune același lucru despre cealaltă parte. Aici cred că trebuie să își păzească puțin spatele”, a mai spus ea.