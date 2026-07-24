Oprah Winfrey a făcut noi declarații despre interviul acordat de Prințul Harry și Meghan Markle în 2021 și a comentat, în același timp, relația dintre celebritate, intimitate și expunerea publică, potrivit Vanity Fair.

Afirmațiile sale apar în contextul în care ducele de Sussex continuă disputa privind măsurile de securitate de care beneficiază în timpul vizitelor în Marea Britanie.

Într-un material realizat de Vanity Fair, celebra realizatoare TV a explicat atât motivul întrebării devenite celebre din interviul cu Meghan Markle – „Ai tăcut sau ai fost redusă la tăcere?” – cât și propria sa filozofie privind protejarea vieții private.

Declarațiile au fost interpretate de unele publicații britanice drept o posibilă aluzie la situația prin care trec Harry și Meghan, însă Oprah nu i-a menționat direct în acest context.

În retrospectiva carierei sale pentru Vanity Fair, Oprah Winfrey a afirmat că, în opinia ei, persoanele care doresc să evite atenția publică trebuie să își adapteze comportamentul.

„Dacă nu vrei să fii deranjat, stai acasă. Dacă vrei să-ți păstrezi intimitatea, atunci nu ieși”, a spus aceasta. Oprah a explicat că, atunci când merge la restaurant împreună cu partenerul ei, Stedman Graham, preferă uneori să rămână acasă dacă nu dorește să fie abordată de admiratori.

Totuși, vedeta americană a precizat imediat că situația membrilor familiei regale este diferită de cea a altor persoane publice.

„Cred că este foarte diferit față de a fi membru al familiei regale sau chiar vedetă de cinema”, a adăugat ea.

Comentariile vin într-o perioadă în care Prințul Harry continuă să susțină că nivelul de protecție oferit în timpul vizitelor sale în Regatul Unit nu este suficient.

După retragerea sa și a lui Meghan Markle din rolurile de membri activi ai familiei regale și mutarea în Statele Unite, cuplul a pierdut dreptul automat la protecția permanentă asigurată de poliția britanică.

Pentru fiecare deplasare în Marea Britanie este realizată o evaluare individuală a riscurilor, iar în luna mai 2025 Harry a pierdut procesul intentat împotriva Ministerului britanic de Interne privind acest sistem de securitate.

În același interviu, Oprah a revenit și asupra celebrei întrebări adresate lui Meghan Markle în timpul emisiunii difuzate în 2021.

Prezentatoarea a explicat că nu urmărea un efect dramatic, ci voia să clarifice dacă Meghan alesese să nu vorbească sau dacă fusese împiedicată să o facă.

„Am vrut să fie foarte clar, pentru că nu voiam să aud ulterior că nu despre asta era vorba. Întrebarea a fost pusă pentru clarificare”, a declarat Oprah.

Noile declarații au generat numeroase comentarii pe rețelele sociale, unde unii utilizatori au considerat că Oprah încearcă să își nuanțeze poziția față de Harry și Meghan, în timp ce alții au apreciat că afirmațiile sale reprezintă doar o opinie generală despre viața în atenția publicului.

Până în prezent, nici Prințul Harry, nici Meghan Markle nu au reacționat public la declarațiile făcute de Oprah Winfrey.