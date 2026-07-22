Prințul Harry și Meghan Markle sunt din nou în centrul atenției, după ce în presa britanică au apărut informații potrivit cărora cei doi ar lua în calcul să petreacă mai mult timp în Marea Britanie. Subiectul a stârnit numeroase critici, iar mai mulți comentatori susțin că decizia ar fi în contradicție cu pozițiile exprimate de cuplu în ultimii ani, potrivit Express.

Prezentatorul TalkTV, Jeremy Kyle, a declarat că ducele și ducesa de Sussex dau dovadă de „ipocrizie totală”, în contextul în care au criticat Familia Regală și viața din Marea Britanie, însă acum și-ar dori ca Archie și Lilibet să își păstreze titlurile de prinț și prințesă.

Potrivit acestuia, comportamentul celor doi seamănă cu cel al politicienilor și este puțin probabil ca opinia publică britanică să își schimbe percepția despre ei.

La rândul său, comentatorul regal Dickie Arbiter a declarat că Harry și Meghan încearcă să păstreze avantajele oferite de ambele tabere, însă nu crede că acest lucru le va îmbunătăți imaginea în Marea Britanie.

Prințul Harry și Meghan Markle au renunțat la rolurile de membri activi ai Familiei Regale în 2020 și s-au mutat în California, unde și-au construit o viață independentă și au încheiat mai multe contracte comerciale, inclusiv un acord pentru realizarea unui podcast cu Spotify.

La un an după mutare, într-un interviu acordat realizatoarei Oprah Winfrey, Meghan a vorbit despre dificultățile pe care le-a trăit în perioada petrecută în Familia Regală. Ea a declarat că presiunea resimțită a fost atât de mare încât, la un moment dat, nu și-a mai dorit să trăiască.

În același interviu, Harry și Meghan au susținut că un membru al Familiei Regale a ridicat întrebări despre culoarea pielii pe care ar fi putut-o avea Archie înainte de naștere.

În 2023, prințul Harry a respins ideea că ar fi acuzat Familia Regală de rasism, susținând că această etichetă a fost folosită de presă, nu de el.

Potrivit informațiilor apărute recent, Harry și Meghan ar analiza posibilitatea de a petrece mai mult timp în Regatul Unit, folosind locuința lor de vacanță din Portugalia ca punct de plecare pentru deplasările în Marea Britanie.

Tot la începutul acestei luni, Harry, Meghan și cei doi copii ai lor s-au întâlnit cu regele Charles la reședința Highgrove.