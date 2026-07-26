Puțini turiști care ajung în Scoția știu că, dincolo de celebrul Castel Balmoral, familia regală britanică are un alt domeniu impresionant, cu o poveste spectaculoasă. Dumfries House, aflat în East Ayrshire, a fost la un pas să fie vândut, iar colecțiile de patrimoniu urmau să fie împrăștiate prin întreaga lume în urma unor licitații. Intervenția regelui Charles al III-lea, pe atunci Prinț de Wales, a schimbat însă destinul proprietății, potrivit BBC.

În 2007, marchizul de Bute a decis să scoată la vânzare Dumfries House și întregul său patrimoniu. Mobilierul de mare valoare era deja pregătit pentru transport la Londra, unde urma să fie scos la licitație.

Charles, pe atunci Prinț de Wales, a aflat despre situație și a condus o operațiune de salvare estimată la 45 de milioane de lire sterline, împiedicând pierderea unuia dintre cele mai valoroase domenii istorice din Scoția.

„Când am aflat pentru prima dată despre situația disperată în care se afla Dumfries House, am știut că trebuia să facem ceva pentru a împiedica pierderea pentru totdeauna a unei comori de nepreț”, spunea Regele Charles.

Finalizată în 1759, reședința a fost construită pentru William Dalrymple-Crichton, al cincilea conte de Dumfries, iar ulterior a intrat în posesia familiei Bute.

Clădirea impresionează prin arhitectura realizată de Robert și John Adam și găzduiește una dintre cele mai importante colecții de mobilier creat de celebrul Thomas Chippendale. Aproximativ 50 de piese originale s-au păstrat până astăzi.

Vizitatorii pot admira, de asemenea, covoare din secolul al XVIII-lea, candelabre din sticlă de Murano și picturi semnate de Henry Raeburn.

În interior se află și picturi realizate de regele Charles al III-lea, inspirate din peisajele din jurul Castelului Balmoral.

Joanne Morris, unul dintre ghizii domeniului, afirmă că valoarea mobilierului dintr-o singură încăpere ajunge la aproximativ 45 de milioane de lire sterline.

Ea a explicat și pasiunea regelui pentru ceasurile istorice.

„Majestatea Sa consideră că inima unei case este un ceas. De aceea avem 38 de ceasuri cu pendul, unele datând încă din anul 1711”, a explicat ghidul, potrivit sursei.

După salvarea domeniului, Dumfries House a devenit sediul principal al The King’s Foundation, organizația care promovează conservarea patrimoniului, meșteșugurile tradiționale și dezvoltarea comunităților.

Pe proprietate funcționează ateliere și centre de pregătire unde cursanții învață meserii precum pietrăria, fierăria, tâmplăria, vitraliile, horticultura sau textilele. Există, de asemenea, o școală de gastronomie și un centru dedicat sănătății și stării de bine.

În fiecare an, aproximativ 10.000 de persoane participă la programele educaționale desfășurate pe domeniu.

Mel Wright, coordonator al programelor educaționale, spune că multe dintre meseriile predate aici riscau să dispară.

„Există o valoare uriașă în meseriile pe care le predăm aici, iar altfel multe dintre ele s-ar putea pierde.”, a spus Mel Wright.

Ea amintește că industria textilă din zonă s-a prăbușit, iar proiectul fundației a creat noi oportunități pentru locuitori.

„Comunitatea este extrem de mândră de ceea ce a realizat aici Majestatea Sa.”, a adăugat Mel Wright.

Totodată, Wright afirmă că multe dintre aceste meșteșuguri au un impact redus asupra mediului și reflectă preocuparea regelui pentru protejarea naturii.

„De fapt, multe dintre aceste meserii tradiționale sunt mai sustenabile și au un impact mai redus asupra mediului, iar toate acestea sunt determinate de dorința regelui Charles de a trăi în armonie cu natura.”, a spus Mel Wright.

Modelul aplicat la Dumfries House este extins și în alte proprietăți administrate de The King’s Foundation. Organizația gestionează, printre altele, Castle of Mey din nordul Scoției și dezvoltă programe educaționale la Highgrove Gardens, reședința privată a regelui Charles al III-lea și a reginei Camilla.

Recent, fundația a preluat administrarea Hillview Estate din statul australian New South Wales, unde intenționează să reproducă modelul de succes aplicat în Scoția.

La aproape două decenii după ce a fost salvat de la dispariție, Dumfries House este astăzi una dintre cele mai puțin cunoscute, dar spectaculoase proprietăți regale din Marea Britanie. Pe lângă arhitectura și colecțiile sale de patrimoniu, domeniul reprezintă un exemplu de revitalizare prin educație, conservarea tradițiilor și dezvoltarea comunităților locale.