Alegerile prezidențiale din Statele Unite vor avea loc în 2028, însă competiția pentru succesiunea lui Donald Trump a început deja. Marco Rubio, actualul secretar de Stat al SUA, recuperează puternic în sondaje și se apropie de vicepreședintele JD Vance, considerat până recent principalul favorit pentru nominalizarea republicană. Deși scrutinul este programat peste mai bine de doi ani, numele lui Marco Rubio apare tot mai des în analizele politice și pe piețele de predicții privind viitorul ocupant al Casei Albe.

La începutul anului, fostul senator de Florida era cotat cu șanse reduse. Cele mai noi date arată însă că acesta a recuperat o parte importantă din diferența față de JD Vance.

Un sondaj realizat de University of New Hampshire indică o reducere semnificativă a distanței dintre cei doi politicieni republicani. JD Vance este creditat cu 36% dintre opțiunile alegătorilor republicani care ar putea participa la alegerile primare, în timp ce Marco Rubio ajunge la 26%.

Diferența dintre cei doi este astfel de zece puncte procentuale, după ce anterior avantajul vicepreședintelui ajunsese la 46 de puncte.

În paralel, unele piețe de predicții îl plasează pe Rubio ușor în fața lui Vance în ceea ce privește șansele de a câștiga alegerile prezidențiale din 2028. Niciunul dintre cei doi nu și-a anunțat oficial candidatura, iar datele pot suferi modificări importante până la începerea campaniei electorale.

Marco Antonio Rubio s-a născut pe 28 mai 1971, în Miami, statul Florida. Este fiul unor imigranți cubanezi care au ajuns în Statele Unite în căutarea unei vieți mai bune. A urmat cursurile University of Florida, unde a studiat științe politice, iar ulterior a obținut diploma în Drept la University of Miami.

Înainte de a deveni una dintre figurile importante ale Partidului Republican, Rubio a lucrat ca avocat și a intrat treptat în politica locală din Florida, scrie retetesivedete.ro.. Marco Rubio a fost membru al Camerei Reprezentanților din Florida, unde a ajuns inclusiv președinte al instituției. În anul 2010 a fost ales senator al Statelor Unite din partea statului Florida. A ocupat această funcție timp de aproape 14 ani.

În perioada petrecută în Senat, Rubio a devenit una dintre cele mai cunoscute voci republicane în probleme legate de politica externă, securitate și imigrație.

Experiența acumulată în aceste domenii i-a consolidat poziția în interiorul partidului și l-a transformat într-unul dintre politicienii republicani cu vizibilitate națională.

La începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, Marco Rubio a fost numit secretar de Stat al Statelor Unite, una dintre cele mai importante funcții din administrația americană. În prezent, acesta are și atribuții în domeniul securității naționale, ceea ce i-a consolidat profilul politic și expunerea publică.

Poziția ocupată în administrația Trump îl plasează în centrul deciziilor de politică externă și îi oferă un avantaj înaintea unei posibile candidaturi la alegerile prezidențiale din 2028.

Marco Rubio nu se află la prima încercare de a ajunge la Casa Albă.

În 2016, politicianul și-a anunțat candidatura pentru nominalizarea Partidului Republican la alegerile prezidențiale. A fost însă învins în timpul alegerilor primare chiar de Donald Trump.

Relația dintre cei doi a trecut ulterior prin mai multe etape. După confruntarea dură din campania electorală, Rubio s-a apropiat treptat de Trump și a ajuns să facă parte din echipa sa.

Fostul adversar al președintelui este acum unul dintre cei mai importanți membri ai administrației și unul dintre numele luate în calcul pentru cursa republicană din 2028.