Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni că Iranul folosește Strâmtoarea Ormuz ca punct de sprijin în conflictul în curs din Orientul Mijlociu. În acest context, Rubio a îndemnat alte țări să se implice și să contribuie mai mult la protejarea uneia dintre cele mai importante rute comerciale maritime din lume, potrivit AFP.

Vorbind înainte de plecarea spre Filipine pentru a participa la reuniunea miniștrilor de externe ai Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Marco Rubio a declarat, că „Iranul sau elemente din Iran încearcă să controleze strâmtoarea și să o folosească ca mijloc de a pune presiune pe lume”.

El a spus că Statele Unite vor continua să ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea transportului maritim global, dar a subliniat că alte națiuni ar trebui să împartă povara oferind sprijin financiar și militar suplimentar.

Rubio a spus că Washingtonul rămâne deschis unei rezoluții diplomatice, cu condiția ca orice acord să fie „autentic și obligatoriu”. El a adăugat că armistițiul fragil dintre Statele Unite și Iran s-a prăbușit în urma recentelor atacuri iraniene asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz.

El a avertizat că memorandumul de înțelegere dintre Washington și Teheran nu ar putea rămâne în vigoare dacă Iranul continuă încălcările, reiterând în același timp că Statele Unite rămân angajate să caute o soluție diplomatică.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran a intrat luni în a noua zi consecutivă, ambele părți continuând să facă schimb de atacuri în urma recentelor atacuri iraniene asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a lansat duminică o nouă rundă de atacuri împotriva regimului din Iran, prelungind campania sa militară pentru a noua noapte consecutiv.