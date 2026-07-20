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Rubio cheamă statele lumii, din nou, să se implice în situația din Strâmtoare Ormuz

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Rubio cheamă statele lumii, din nou, să se implice în situația din Strâmtoare OrmuzRubio, Caraibe / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni că Iranul folosește Strâmtoarea Ormuz ca punct de sprijin în conflictul în curs din Orientul Mijlociu. În acest context, Rubio a îndemnat alte țări să se implice și să contribuie mai mult la protejarea uneia dintre cele mai importante rute comerciale maritime din lume, potrivit AFP.

Rubio: Elemente din Iran încearcă să controleze Strâmtoarea Ormuz

Vorbind înainte de plecarea spre Filipine pentru a participa la reuniunea miniștrilor de externe ai Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Marco Rubio a declarat, că „Iranul sau elemente din Iran încearcă să controleze strâmtoarea și să o folosească ca mijloc de a pune presiune pe lume”.

El a spus că Statele Unite vor continua să ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea transportului maritim global, dar a subliniat că alte națiuni ar trebui să împartă povara oferind sprijin financiar și militar suplimentar.

Washingtonul rămâne deschis unei rezoluții diplomatice, spune Rubio

Rubio a spus că Washingtonul rămâne deschis unei rezoluții diplomatice, cu condiția ca orice acord să fie „autentic și obligatoriu”. El a adăugat că armistițiul fragil dintre Statele Unite și Iran s-a prăbușit în urma recentelor atacuri iraniene asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz.

El a avertizat că memorandumul de înțelegere dintre Washington și Teheran nu ar putea rămâne în vigoare dacă Iranul continuă încălcările, reiterând în același timp că Statele Unite rămân angajate să caute o soluție diplomatică.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran a intrat luni în a noua zi consecutivă, ambele părți continuând să facă schimb de atacuri în urma recentelor atacuri iraniene asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Elicoptere Apache Ormuz

Sursa foto: CENTCOM

SUA, noi atacuri asupra unor ținte din Iran

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a lansat duminică o nouă rundă de atacuri împotriva regimului din Iran, prelungind campania sa militară pentru a noua noapte consecutiv.

„CENTCOM a început să efectueze un nou val de atacuri împotriva Iranului astăzi la ora 19:00 ET, pentru a noua noapte consecutiv”, a declarat comandamentul într-o postare distribuită pe X.

„Atacurile vor continua să degradeze capacitățile militare iraniene folosite pentru a ataca navele comerciale și marinarii civili care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”, se adaugă în comunicat.

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