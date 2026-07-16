Terorismul de extremă stânga, subiectul unui summit în SUA

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, se pregătește să găzduiască delegații din peste 70 de țări în această săptămână, pentru o reuniune dedicată amenințărilor reprezentate de renașterea „terorismului transnațional de extremă stânga”, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat și documentelor interne analizate în exclusivitate de ABC News.

Departamentul de Stat al SUA consideră că pericolul reprezentat de extrema stângă radicală și de actele teroriste inițiate sau susținute de aceste mișcări a fost prea mult timp subestimat.

„Prea mult timp, această amenințare a rămas un punct orb în atenția comunității internaționale asupra combaterii terorismului, subestimată și cu resurse insuficiente, în ciuda pericolului pe care îl reprezintă”, se arată într-o notă distribuită guvernelor străine care descrie conceptul întâlnirii.

Experții în aplicarea legii și în combaterea terorismului au dezvăluit o „tendință clară” de „teroriști motivați politic, legați în rețea la nivel global - în special teroriști de extremă stânga” - care se orientează din ce în ce mai mult către „violență organizată, mortală pentru a-și atinge obiectivele politice”.

Întâlnirea, care va avea loc joi la Washington, va pune bazele unei „acțiuni coordonate” pentru a contracara organizațiile internaționale care „încearcă să implementeze o viziune politică extremă prin intimidare și campanii de teroare coordonate”, se mai arată în document.

Inițial, se aștepta ca reprezentanți din aproximativ 60 de țări să participe, dar Departamentul de Stat a declarat vineri, într-o postare către X, că va extinde întâlnirea ministerială din cauza „interesului copleșitor” prin invitarea a mai multor țări „care lucrează pentru a combate amenințarea internațională tot mai mare a violenței de extremă stânga”.

Un oficial al Departamentului de Stat a declarat că au fost emise peste 10 invitații suplimentare.

O analiză efectuată de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) în 2025 a constatat violența de extremă stânga din SUA a crescut în ultimul deceniu, dar susține că aceasta ar fi crescut de la niveluri foarte scăzute.