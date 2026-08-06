Aeroportul Arad nu mai poate alimenta aeronavele cu kerosen timp de peste o săptămână, din cauza indisponibilității combustibilului de aviație. Situația obligă operatorii aerieni să își reorganizeze alimentarea, iar unele zboruri sunt nevoite să facă escală pe alte aeroporturi.

Potrivit BoardingPass, care citează notificări operaționale, alimentarea cu kerosen este suspendată până la 12 august, iar benzina de aviație, utilizată în special de aeronavele ușoare, nu poate fi furnizată pe tot parcursul lunii august.

În aceste condiții, aeronavele care operează zboruri spre și dinspre Arad trebuie să decoleze cu suficient combustibil pentru a efectua inclusiv zborul de întoarcere sau să programeze alimentarea pe alte aeroporturi.

Primul efect al acestei situații s-a văzut miercuri, 5 august, când aeronava care a operat un zbor charter între Arad și Antalya a făcut o escală la București pentru realimentare.

Până în acest moment, motivul pentru care furnizorul de combustibil al aeroportului nu poate asigura alimentarea pentru o perioadă atât de lungă nu a fost făcut public.

Potrivit informațiilor disponibile, la nivelul Uniunii Europene nu există o lipsă generalizată de kerosen.

Cu toate acestea, aprovizionarea cu combustibil pentru avioane este monitorizată atent de companiile aeriene, operatorii aeroportuari și autoritățile din domeniu, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscului unor perturbări în transportul produselor petroliere.

Din acest motiv, Comisia Europeană și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) au emis recomandări preventive care permit operatorilor să își adapteze planurile de alimentare atunci când un aeroport nu poate furniza combustibil.

Potrivit BoardingPass, în ultimul an și jumătate doar Aeroportul Brașov s-a confruntat cu probleme similare privind indisponibilitatea kerosenului.

În cazul Aeroportului Brașov, întreruperile au fost însă de scurtă durată, de cel mult trei ore și jumătate, în noiembrie 2025, martie și iunie 2026.

În prezent, indisponibilitatea combustibilului de la Aeroportul Arad reprezintă cea mai lungă perioadă în care un aeroport din România nu poate alimenta aeronave cu combustibil.