Incendii devastatoare. 300.000 de persoane evacuate în Franța și Spania. Turiștii sunt sfătuiți să evite regiunea Bordeaux

Incendii de vegetație extreme lovesc Franța și Spania. O suprafață de patru ori mai mare decât cea a Parisului a fost distrusă, iar sute de mii de oameni au fost evacuați. Află cele mai noi informații și prognoza meteo pentru regiunile afectate, după anunțul Sky News.

Europa de Vest se confruntă cu o criză fără precedent din cauza incendiilor de vegetație. Aproximativ 300.000 de persoane au fost forțate să își părăsească locuințele în Franța și Spania, în timp ce pompierii duc o luptă contracronometru cu flăcările alimentate de seceta extremă și valurile de căldură.

În Franța, bilanțul evacuărilor a ajuns la 220.000 de persoane. Regiunea Gironde din sud-vestul țării este printre cele mai grav afectate, autoritățile locale cerându-le turiștilor să evite zona până la stabilizarea situației.

Peste 42.000 de hectare de pădure au ars în Gironde, o suprafață de patru ori mai mare decât orașul Paris. Flăcările au devastat peninsula Cap Ferret de pe coasta atlantică și au avansat până la doar 15 kilometri de Bordeaux.

Aeroportul din Bordeaux este puternic afectat. Deși zborurile comerciale continuă cu întârzieri, zona hotelieră din jurul aeroportului a fost evacuată la ordinul prefecturii, iar terminalele sunt închise pe timpul nopții.

Peste 2.500 de pompieri, susținuți de 18 avioane și elicoptere, acționează în zonă. Până în prezent, 84 de pompieri au fost răniți, iar 240 de locuințe au fost făcute scrum. 1.200 de ofițeri de poliție au fost mobilizați pe peninsula Cap Ferret pentru a preveni spargerile din casele evacuate.

„Avem de-a face cu un incendiu excepțional pe care Franța nu l-a mai cunoscut. Țintele noastre sunt: salvarea de vieți omenești, protejarea proprietăților și, în special, a siturilor sensibile.”, a declarat un reprezentant al Prefecturii Gironde.

De asemenea, în regiunea Var, din sudul Franței, oficialii au raportat izbucnirea a trei noi incendii, acuzând că acestea sunt rezultatul unor incendieri intenționate, în timp ce 1.000 de pompieri se luptă deja de șase zile cu un alt focar pe muntele Gros Bessillon.

În Spania, situația este la fel de gravă. Peste 75.000 de persoane și-au părăsit casele, iar centrele sportive au fost transformate în adăposturi de urgență.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a vizitat provincia Avila, una dintre cele trei provincii centrale (alături de Madrid și Toledo) grav afectate, unde au ars peste 45.000 de hectare.

În provincia estică Castellon, 4.300 de hectare au fost distruse. Flăcările au pătruns în parcul natural Sierra de Espadan. Liderul regional din Valencia a avertizat că incendiul este „scăpat de sub control și foarte dificil de stins din punct de vedere tehnic”.

Condițiile meteorologice oferă o scurtă fereastră de oportunitate astăzi, cu vânturi mai slabe și temperaturi ușor mai scăzute, dar valul de căldură se va intensifica dramatic în zilele următoare.

Vântul preconizat pentru ziua de miercuri în regiunea Bordeaux va complica și mai mult intervențiile aeriene și terestre.

Gravitatea situației a atras atenția la nivel global. Duminică, din reședința sa de vară de la Castel Gandolfo, Papa Leon a transmis un mesaj de susținere pentru victime și echipele de intervenție:

„În lumina incendiilor devastatoare care au afectat diverse zone din Franța și Spania în ultimele zile, doresc să îmi exprim solidaritatea și apropierea mea. Îi invit pe toți să se roage pentru cei afectați și pentru salvatorii angajați în eforturile de ajutorare.”