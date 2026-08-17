Trecerea României la moneda euro. Ce termen a fost avansat

România ar putea avea ca obiectiv anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat însă că România nu îndeplinește în prezent niciunul dintre criteriile necesare și că trecerea la moneda europeană presupune un proces politic și social complex.

Dragoș Pîslaru a declarat că anul 2032 ar putea reprezenta o țintă pentru aderarea României la zona euro, dacă în următorii ani sunt îndeplinite condițiile necesare.

Ministrul interimar a legat acest obiectiv de consolidarea fiscal-bugetară, de existența unui plan coerent de dezvoltare pentru perioada 2028-2034 și de asigurarea stabilității politice.

„Trecerea la euro poate fi făcută doar cu respectarea indicatorilor. Discutăm aici de deficit bugetar, discutăm de datorie publică, lucruri care țin de această consolidare pe care noi o avem. Vă aduc aminte că scopul este ca până în 2030 să ne punem finanțele în ordine, deci aș vedea o posibilitate de a avea o armonizare între câteva obiective: consolidarea fiscal-bugetară, adoptarea pentru 2028-2034 a unui plan coerent de dezvoltare a țării, un fel de plan de țară făcut cu cap”, a declarat Dragoș Pîslaru.

El a spus că, în opinia sa, stabilitatea politică este la fel de importantă pentru ca măsurile asumate să poată fi menținute.

„Dacă ai o aliniere între zona de ajustare fiscal-bugetară, zona aceasta de plan de creștere, de dezvoltare și, bineînțeles, un lucru foarte important, așezarea de stabilitate politică pentru a putea într-adevăr să ai consecvență, România ar putea, să spunem, în 2030 plus 2, pentru că doi ani trebuie să stai în anticameră, oricum, e o perioadă de monitorizare, dacă vreți. 2032 ar putea să fie o țintă importantă pentru intrarea în zona euro”, a afirmat ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene.

Isărescu: România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că banca centrală este pregătită să reia pregătirile pentru trecerea României la moneda euro, însă în prezent țara nu îndeplinește niciunul dintre criteriile necesare.

Isărescu a amintit că BNR a susținut și în trecut pregătirea aderării la zona euro și că până în 2018 au existat inclusiv structuri dedicate acestui proces.

„Este foarte bună (discuția despre trecerea la euro - n.r.). Banca Națională a sprijinit și în trecut, inclusiv printr-un adevărat secretariat pentru trecerea la euro. Până prin 2018 aici, în sala asta, aveau loc ședințele Comitetului de Trecere la Euro. Am mai spus de câteva ori. Noi am ajuns atunci, în discuțiile 2011-2012, am ajuns și la detaliu, pe unde să intre mașinile cu numerar în țară și care să fie sucursalele care au depozite mari și unde să postăm, ca să spunem așa, să așezăm stocul de numerar”, a spus Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a amintit că România îndeplinea criteriile pentru aderarea la euro în 2014, însă contextul extern nu era favorabil, în special din cauza crizei Greciei și a problemelor din zona euro.

„Atunci a fost perioada în care se vorbea chiar de dezmembrarea zonei, dispariția zonei euro. (...) Deci nu se discuta atunci să mai intre o nouă țară în zona euro”, a afirmat Isărescu.

Ulterior, pe plan intern, după perioada în care criteriile fuseseră îndeplinite, au fost reduse impozitele și au crescut cheltuielile, ceea ce a dus din nou la un deficit ridicat. Mai târziu, situația economică a fost influențată de pandemia de COVID-19 și de război.

Guvernatorul BNR a subliniat că adoptarea monedei euro nu trebuie privită ca o simplă înlocuire a leului cu moneda europeană.

„Trecerea la euro nu este un schimb facil de monedă. Hai să schimbăm leu cu o monedă. Nu, este un proces politic complicat. Are componente și politice și sociale. Se duce până în toată societatea. Și nu putem să o facem noi singuri. Noi avem un rol important, să zicem, dar Guvernul, Parlamentul, ei vor hotărî acest lucru. Noi putem să contribuim la formularea corectă a unui parcurs”, a explicat Mugur Isărescu.

El a precizat că România și-a asumat prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană obiectivul de a adopta moneda euro și că nu beneficiază de o excepție precum cea avută de Marea Britanie sau Danemarca.

„N-avem altă alternativă. Deci, în momentul în care am semnat tratatul de aderare, este trecut că vom trece la euro când condițiile vor fi cele necesare, când vom îndeplini condițiile. Nu avem statutul pe care l-a avut, de exemplu, Anglia sau Danemarca, să ne păstrăm moneda națională. Deci, decizia este deja luată”, a afirmat Isărescu.

Mugur Isărescu a spus că BNR este pregătită să înceapă procesul atunci când societatea va fi pregătită, însă în prezent niciun criteriu necesar nu este îndeplinit.

„Noi suntem pregătiți să o facem când societatea este pregătită. Acum, dumneavoastră, mă întrebați pe mine dacă țara este pregătită. Nu avem niciun criteriu îndeplinit în momentul actual. Prioritatea este să facem această corecție fiscală, să rezistăm, să o păstrăm, pentru că experiența din 2014 ne arată că dacă nu o păstrăm, nici nu putem să intrăm în mecanismul cursurilor de schimb”, a spus guvernatorul BNR.

Potrivit lui Isărescu, după îndeplinirea criteriilor de performanță, România trebuie să rămână cel puțin doi ani în mecanismul cursului de schimb și să își mențină stabilitatea indicatorilor.

Guvernatorul BNR a subliniat că este nevoie de disciplină internă și de asumarea deciziilor, astfel încât România să demonstreze că își poate menține indicatorii macroeconomici.

Isărescu a precizat, de asemenea, că în acest moment nu poate indica un termen pentru trecerea României la moneda euro.