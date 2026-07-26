Incendiul de proporții care afectează de cinci zile departamentul Gironde, din sud-vestul Franței, continuă să avanseze și a ajuns la aproximativ 15 kilometri de Bordeaux. Deși flăcările s-au apropiat periculos de oraș, primarul Thomas Cazenave dă asigurări că evacuarea metropolei „nu este pe agendă”, arată AFP.

Până acum, focul a mistuit aproximativ 42.000 de hectare de vegetație, iar peste 220.000 de persoane au fost evacuate din zonele afectate. Autoritățile franceze descriu incendiul drept unul excepțional, cu o evoluție imprevizibilă, care continuă să amenințe localitățile din apropierea Bordeaux-ului.

Primarul Thomas Cazenave a anunțat că incendiul a ajuns „la 15 kilometri de Bordeaux, în zona Martignas-sur-Jalle, însă a atras atenția că evacuarea orașului „nu este pe agendă”.

Edilul susține că focul „se află în continuare la marginea metropolei, însă nu înaintează pe flancul de vest” al orașului.

În Parcul Expozițiilor din Bordeaux erau adăpostite duminică, la prânz, aproximativ 2.500 de persoane evacuate. Cu o zi înainte, numărul acestora ajunsese la 5.000-6.000.

Autoritățile locale pregătesc soluții de cazare pe termen mai lung pentru persoanele evacuate care nu au nevoie de asistență medicală.

Potrivit prefecturii, incendiul izbucnit miercuri a distrus deja aproximativ 42.000 de hectare, fiind unul dintre cele mai mari înregistrate în Franța după Al Doilea Război Mondial.

Pentru comparație, Marele Incendiu din Pădurea Landes, produs în 1949, a devastat aproximativ 50.000 de hectare de vegetație și rămâne cel mai grav incendiu de pădure din istoria Franței.

Imaginile surprinse din aer în localitatea Le Porge arată amploarea dezastrului: case distruse, mașini carbonizate și clădiri transformate în ruine.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a transmis că „situaţia rămâne foarte defavorabilă”, descriind incendiul drept unul „redevenit extrem de virulent, imprevizibil (…), care evolua în mod neregulat către aglomeraţia” Bordeaux.

Din cauza riscului ridicat, sâmbătă seara au fost dispuse alte 55.000 de evacuări în localitățile Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios și Cestas. Astfel, numărul total al persoanelor evacuate a ajuns la aproximativ 220.000.

Aceasta este una dintre cele mai ample operațiuni de evacuare organizate vreodată în Franța din cauza unui incendiu de vegetație.

„Este un incendiu care nu are un sens, nu are o direcţie. Nu putem prevedea”, a declarat Guillaume Millet, reprezentant al Serviciului departamental de luptă împotriva incendiilor și salvării din Gironde.

Meteorologii avertizează că, în următoarele zile, sud-vestul Franței va fi afectat de un nou val de caniculă, ceea ce ar putea favoriza extinderea incendiului.

„Săptămâna viitoare vom avea, din nefericire, un nou val de caniculă. Ne atingem limitele capacităţilor şi tindem către o imposibilitate operaţională care se apropie”, a declarat locotenent-colonelul David Annotel, reprezentant al Federației Naționale a Pompierilor din Franța.

Incendiul provoacă probleme majore și în transporturi. Autostrada A63, care leagă Bordeaux de Spania, este închisă pe o porțiune de aproximativ 60 de kilometri, iar traficul feroviar spre sudul orașului Bordeaux rămâne suspendat până la noi ordine.

Ministrul de Interne a declarat că acest incendiu „va fi lung de stins” și că „atât timp cât focul nu este controlat, nu va exista o întoarcere” a persoanelor evacuate.

Pentru stingerea incendiului sunt mobilizate 18 aeronave, inclusiv un avion militar A400M adaptat pentru misiuni de stingere a incendiilor.

În total, peste 4.150 de pompieri intervin pe principalele fronturi de foc din Gironde, Landes și Var, sprijiniți de aproximativ 1.600 de militari.

Între timp, alte incendii de vegetație continuă să ardă în Corsica și în departamentul Hautes-Alpes.

Autoritățile franceze cer populației maximă prudență, avertizând că vremea rămâne extrem de nefavorabilă și că orice neglijență poate avea consecințe dramatice.

Specialiștii arată că vegetația și solul sunt puternic afectate de seceta prelungită și de valurile succesive de caniculă care au lovit Europa în ultimele luni. Potrivit climatologilor de la World Weather Attribution, modificările climatice amplifică intensitatea secetei și cresc riscul producerii unor incendii de amploare.

Departamentul Gironde se află sub alertă de incendiu de pădure „neagră”, cel mai ridicat nivel de avertizare, ceea ce presupune restricții severe privind folosirea motoarelor termice și electrice în zonele forestiere și limitarea accesului oamenilor în regiunile cu risc ridicat.