Autoritățile din Franța au evacuat aproximativ 12.000 de persoane și pregătesc mutarea altor 8.800 din regiunea Gironde, în sud-vestul țării, după extinderea incendiilor de vegetație. Potrivit BBC, aproximativ 700 de pompieri intervin în zonele afectate, unde mii de hectare au fost distruse, fără ca până acum să fie raportate victime.

Aproape 20.000 de persoane sunt evacuate din sud-vestul Franței, după ce incendiile de vegetație s-au extins în regiunea Gironde. Autoritățile au mutat deja aproximativ 12.000 de locuitori și turiști, iar alte 8.800 de persoane urmează să părăsească zonele amenințate de flăcări, potrivit BBC. Operațiunile se desfășoară în timp ce temperaturile cresc, iar vântul complică intervenția pompierilor.

Aproximativ 3.400 de hectare de teren au ars în zona Golfului Arcachon, potrivit informațiilor comunicate de oficialii locali. În jur de 700 de pompieri au fost mobilizați pentru a opri extinderea incendiilor și pentru a proteja localitățile și zonele turistice aflate în apropiere. Mai multe drumuri și situri din regiunile forestiere expuse au fost închise, astfel încât echipele de intervenție să poată lucra și pentru a limita riscurile pentru populație.

Incendii de vegetație au apărut în ultimele zile și în alte țări europene, printre care Spania și Italia. În apropiere de Toledo, la sud de Madrid, mai mulți locuitori au fost evacuați. În Sicilia, un pompier a murit după ce i s-a făcut rău în timpul unei intervenții pentru stingerea unui incendiu.

Prefectul regiunii Gironde, Sophie Brocas, a declarat că printre persoanele evacuate se află aproximativ 10.000 de vizitatori. Aceștia au fost scoși din campinguri în timpul nopții, pe măsură ce incendiile s-au apropiat de zonele în care erau cazați.

Brocas a spus că noile evacuări se desfășoară „cu calm”, în condițiile în care autoritățile încearcă să mute populația înainte ca situația să se agraveze.Până în acest moment, nu au fost raportate victime în urma incendiilor care afectează regiunea Gironde.

Șeful serviciului de pompieri din Gironde, Marc Vermeulen, a avertizat că intervenția ar putea deveni mai dificilă odată cu creșterea temperaturilor și intensificarea vântului. Schimbarea direcției curenților de aer poate modifica rapid traseul incendiului și poate duce flăcările spre alte zone.

„Va atinge apogeul la ora 20:00. Apoi va trebui să ne confruntăm cu vânturi foarte variabile În prezent ne confruntăm cu un incendiu care va fi dificil de prevăzut și de aceea nu ne putem relaxa”, a transmis acesta.

Echipele de intervenție urmăresc evoluția incendiilor și încearcă să consolideze zonele în care flăcările ar putea avansa în următoarele ore.

La începutul acestei săptămâni, doi pompieri locali au murit în timp ce interveneau la un alt incendiu izbucnit în apropierea aeroportului din Bordeaux. Incendiile au afectat mai multe departamente franceze în această vară, pe fondul unei perioade prelungite cu temperaturi ridicate.

Valurile de căldură neobișnuit de lungi au favorizat uscarea vegetației și extinderea rapidă a flăcărilor în mai multe regiuni ale Europei. Autoritățile franceze continuă evacuările și intervențiile în sud-vestul țării, în timp ce condițiile meteorologice mențin ridicat riscul de propagare a incendiilor.