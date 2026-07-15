Pompierii moldoveni aflați într-o misiune de sprijin în Grecia au reclamat condițiile de cazare și remunerare, potrivit UNIMEDIA, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) din Republica Moldova susține că toate condițiile sunt conforme regulilor Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Controversa a apărut la o zi după ce Republica Moldova a trimis în Grecia o echipă specializată în combaterea incendiilor forestiere. În spațiul public au fost publicate acuzații privind lipsa diurnelor pe durata misiunii, condițiile de cazare și organizarea hranei, aspecte la care IGSU a răspuns oficial.

Activistul Eugen Luchianiuc a publicat pe rețelele sociale mesajul atribuit unui pompier aflat în Grecia, în care sunt semnalate mai multe nemulțumiri.

Potrivit acestuia, personalul detașat ar primi doar salariul de bază pe durata misiunii, fără diurnă sau alte compensații financiare, fiind remunerată suplimentar doar perioada deplasării. De asemenea, programul de lucru ar fi organizat în ture de 24 de ore urmate de 24 de ore de repaus.

Mesajul mai susține că pompierii sunt cazați câte 18 persoane într-un singur vagon, cu spațiu limitat pentru bagaje, în timp ce superiorii ar beneficia de camere ocupate de trei sau patru persoane. Totodată, autorul afirma că în prima zi, după sosire, hrana nu ar fi fost asigurată, pompierilor spunându-li-se să consume alimentele aduse de acasă.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență respinge acuzațiile și afirmă că echipa moldoveană este cazată într-o bază operațională cu statut special, în condiții similare celor oferite pompierilor din Grecia și celorlalte echipe participante la misiune.

Potrivit instituției, pompierii au ajuns în Grecia în prima parte a zilei de 15 iulie 2026, au participat la instructajul organizat de autoritățile elene, după care au fost cazați în patru încăperi specifice unei baze operaționale de intervenție.

IGSU precizează că spațiile sunt dotate cu paturi, sisteme de climatizare, grupuri sanitare și condiții pentru odihnă, iar hrana și apa potabilă sunt asigurate de autoritățile elene în conformitate cu procedurile Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

În ceea ce privește remunerația, IGSU explică faptul că diurna este acordată doar pentru perioada deplasării către și dinspre Grecia, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 10/2012 privind delegarea personalului.

Pe durata misiunii, pompierii beneficiază de salariul aferent funcției ocupate, în timp ce cheltuielile privind cazarea, hrana și apa sunt acoperite de autoritățile elene, conform regulilor europene aplicabile acestor operațiuni.

Instituția subliniază că echipa participă la o misiune internațională de intervenție, iar specificul acesteia presupune adaptarea la condițiile operative din teren, nu la standardele unei deplasări obișnuite.

Republica Moldova a trimis pe 14 iulie 2026 o echipă de pompieri în Grecia pentru a sprijini autoritățile elene în combaterea incendiilor forestiere, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Misiunea face parte din programul european de pre-poziționare a echipelor de intervenție în perioada cu risc ridicat de incendii.