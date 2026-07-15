Republica Moldova. Holdingul media de stat rus Rossia Segodnia, un promotor înverşunat al politicii Kremlinului, îşi cntinuă campania de dezinformare în Republica Moldova, în pofida restricţiilor impuse de Serviciilor de Informaţii şi Securitate (SIS).

Dezinformarea şi propaganda rusească în Republica Moldova continuă însă de pe platforme ruseşti. Este vorba despre portalul Sputnik.md, blocat de SIS cu patru ani în urmă „pentru incitare la ură și război”.

Potrivit unei anchete a portalului anticoruptie.md, instituția media afiliată Kremlinului continuă să funcționeze și să distribuie conținut destinat publicului moldovean de pe platforme controlate sau asociate spațiului informațional rusesc.

Potrivit jurnaliştilor de la anticoruptie.md, fiind blocat site-ul propriu-zis al instituției și fără acces la principalele platforme online, Sputnik Moldova și-a găsit locul pe două site-uri cu domeniul .ru și .com.

Astfel, și-a transferat activitatea pe platformele online rusești disponibile. Prin aceste platforme, Sputnik răspândește activ (dez)informația într-un ecosistem distribuit, mai dificil de monitorizat și mai puțin vulnerabil la măsurile adoptate de autoritățile moldovenești.

După aproape șapte ani de funcționare, portalul de propagandă Sputnik Moldova, filială a holdingului media de stat rus Rossia Segodnia, a promovat politica Kremlinului până în februarie 2022. Atunci Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a blocat site-ul principal (sputnik.md) pentru incitare la ură și război în contextul invaziei ruse din Ucraina.

La începutul anului 2023, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a blocat alte câteva clone ale Sputnik (md.sputniknews.com, ro.sputniknews.com, sputniknews.ru, md.sputniknews.ru), prin care instituția continua să distribuie dezinformare, motivând decizia prin faptul că „promovează informații false în domeniul ce afectează securitatea națională, în condițiile stării de urgență”.

În perioada următoare, redacția a migrat masiv către rețelele sociale și platforme de mesagerie.

Înainte de retragerea pe platformele rusești, Sputnik Moldova a încercat să-și extindă influența pe TikTok, una dintre cele mai populare aplicații din Republica Moldova, în special în rândul tinerilor. Contul acumulase peste 16.000 de urmăritori pe această platformă.

În iunie 2022, contul Sputnik Moldova pe TikTok a fost închis, dar restabilit în aceeași zi, la cererea Roskomnadzor (Serviciul rus pentru supravegherea comunicațiilor, tehnologiei informației și mass-media).

Însă în septembrie 2024, platforma TikTok a blocat definitiv conturile Sputnik și RT, explicând că conturile asociate cu presa de stat rusă au fost eliminate pe motiv de „implicare în operațiuni de influență sub acoperire”.

Blocarea contului pe TikTok a însemnat pierderea accesului la cea mai importantă platformă și un număr mare a audienței din Republica Moldova. În acest fel, un număr mare al cetățenilor a fost scos de sub influența informațiilor false.

În 2026, Sputnik Moldova își are gazda pe site-urile md.sputniknews.ru – pentru materialele în rusă și md.sputniknews.com, unde sunt publicate materialele în limba română, multe dintre care aparent traduse din rusă. De pe pagină rusă, textele au butoane de abonare la conținut pe Telegram, Odnoklassniki, noua mesagerie rusească MAX, VKontakte, Dzen și Rutube.

Pe pagina cu texte în română - md.sputniknews.com, fiecare text este însoțit de opțiunea de abonate pe Telegram și Odnoklassniki. Totuși, la apăsarea butonului Telegram în aplicație apare mesajul „Acest canal nu poate fi afișat deoarece a violat legislația locală (Moldova).