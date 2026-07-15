Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, după participarea la Summitul Ucraina -Europa de Sud-Est de la Kiev, că a avut o întrevedere bilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a abordat situația minorității române din Ucraina și menținerea școlilor cu predare în limba română.

Șeful statului a afirmat că unul dintre subiectele întâlnirii cu Volodimir Zelenski a fost protejarea drepturilor comunității românești. „Am vorbit despre cum să facem ca toate școlile cu predare în limba română să rămână așa cum sunt ele azi în comunitățile de români din Ucraina”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că summitul de la Kiev a fost consacrat securității Ucrainei, regiunii Mării Negre și Europei de Sud-Est.

„Securitatea Ucrainei este legată de securitatea Europei de Sud-Est, de securitatea regiunii Mării Negre, care pe noi ne interesează atât de mult”, a spus șeful statului.

Potrivit acestuia, liderii prezenți și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și susțin noul pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană împotriva Rusiei.

În declarațiile făcute la finalul summitului, Nicușor Dan a arătat că au fost discutate proiecte privind conectivitatea regională.

„Am vorbit de necesitatea militară a unui coridor care să unească Marea Egee cu Odesa și cu Moldova, un coridor militar nord-sud pentru care sperăm să găsim bani europeni”, a afirmat președintele.

Acesta a spus că discuțiile au vizat și interconectările energetice dintre România, Republica Moldova și Ucraina, precum și sprijinul pe care România îl poate oferi celor două state în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

În marja summitului, Nicușor Dan s-a întâlnit și cu președintele Serbiei.

„Am avut o discuție cu președintele sârb, în esență pe două teme: conexiunile de transport și energetice și proiectele comune, iar a doua, de minoritatea românească și de deschiderea Serbiei pentru protejarea acestei minorități”, a declarat șeful statului.