Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a primit miercuri, la Kiev, primul Ordin al Europei, distincție acordată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu prilejul Zilei Statalității Ucrainei. În discursul susținut la ceremonie, șefa Executivului european a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina și a anunțat lansarea unui nou parteneriat în domeniul industriei de apărare.

În fața celor prezenți, șefa CE a declarat că primește „cu umilință” acest Ordin.

„Ucraina este Europa. Europa este Ucraina. Acesta este mesajul pe care vreau să vi-l las astăzi, în timp ce accept cu umilință acest Ordin”, a declarat Ursula von der Leyen.

În intervenția sa din Piața Sfântul Mihail din Kiev, președinta Comisiei Europene a afirmat că războiul provocat de Rusia are consecințe care depășesc granițele Ucrainei și afectează întreaga Europă.

„Astăzi, lupta Ucrainei nu este doar o luptă pentru propria libertate. Este o luptă existențială pentru libertățile Europei, pentru valorile sale, pentru dreptul ei la autodeterminare și pentru independența sa morală și geografică”, a spus aceasta.

Von der Leyen a amintit că aceasta este cea de-a 11-a vizită pe care o efectuează în Ucraina de la declanșarea invaziei ruse și a vorbit despre momentele care au impresionat-o în timpul deplasărilor sale, inclusiv vizita la Bucea și distrugerea muzeului dedicat filosofului ucrainean Hrihorii Skovoroda.

Referindu-se la atacul asupra muzeului, oficialul european a declarat că acesta a vizat identitatea națională a Ucrainei.

„Nu a fost doar un atac calculat asupra unei clădiri. A fost un atac direct asupra culturii și istoriei Ucrainei. O încercare de a-i distruge sufletul, identitatea și însăși ideea existenței sale”, a declarat Ursula von der Leyen.

Cu ocazia vizitei la Kiev, Uniunea Europeană și Ucraina au lansat un Parteneriat Industrial de Apărare, destinat dezvoltării cooperării în producția de drone și alte tehnologii necesare conflictelor moderne.

„Ceea ce semnăm astăzi este propriul nostru acord privind dronele”, a afirmat președinta Comisiei Europene.

Potrivit acesteia, experiența acumulată de Ucraina pe câmpul de luptă reprezintă un avantaj important pentru securitatea europeană.

„Ucraina a trecut, din multe puncte de vedere, de la statutul de cumpărător de securitate la cel de furnizor net de securitate pentru Europa”, a spus Ursula von der Leyen.

Ea a explicat că noul parteneriat va combina capacitățile industriale și tehnologice ale Uniunii Europene cu experiența practică dobândită de Ucraina în utilizarea dronelor și a sistemelor anti-drone.

„Acest acord va reuni ingeniozitatea Ucrainei cu forța industrială a Europei. Mesajul nostru este clar: acum este momentul să investim în Ucraina, să investim în Europa și să investim în securitatea și viitorul nostru comun”, a declarat președinta Comisiei Europene.

În partea finală a discursului, Ursula von der Leyen a afirmat că steagul Uniunii Europene arborat alături de cel al Ucrainei reprezintă valorile comune ale celor două părți: pacea, libertatea, democrația și solidaritatea.

Ea a făcut referire și la termenul ucrainean „Nezlamnist”, pe care l-a descris drept simbol al spiritului neînfrânt al poporului ucrainean.

„Acesta este spiritul fondator al Europei. Este spiritul pe care ucrainenii îl arată în fiecare zi în lupta lor pentru libertate”, a spus oficialul european.

În încheiere, președinta Comisiei Europene a transmis că Ucraina face deja parte din proiectul european și că sprijinul Uniunii Europene va continua.

„Nu eu aduc Europa sau steagul Uniunii Europene la Kiev în această Zi a Statalității. Europa este deja aici și va rămâne aici întotdeauna. Acesta este visul nostru comun. Acesta este destinul nostru. Și împreună îl vom transforma în realitate”, a declarat președinta Comisiei Europene.