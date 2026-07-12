Zelenski pregătește o reorganizare amplă a statului. Direcțiile stabilite pentru Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică o remaniere a guvernului și schimbarea premierului, în contextul unei noi strategii politice. Planul vizează desemnarea unor responsabili pentru principalele direcții de politică externă și internă, inclusiv relațiile cu SUA, Uniunea Europeană, Polonia și Ungaria, dar și consolidarea apărării și pregătirea pentru sezonul rece.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat duminică faptul că Ucraina va adopta o nouă strategie politică, iar guvernul va fi reorganizat în acest sens. Potrivit liderului de la Kiev, fiecare domeniu important al politicii externe va avea un responsabil desemnat, cu experiență, care să urmărească aplicarea deciziilor convenite la nivel înalt.

„Ucraina îşi schimbă strategia politică. Pentru fiecare direcţie prioritară de politică externă va fi responsabilă o persoană concretă, cu experienţă semnificativă, capabilă să pună în aplicare ceea ce convenim la nivelul liderilor şi ceea ce aşteaptă poporul ucrainean”, a scris Zelenski pe X.

În lista priorităților externe, Zelenski a plasat pe primul loc relația cu Statele Unite și cooperarea în domeniul securității. Acesta a făcut referire la licențele pentru producția de sisteme Patriot și la colaborarea bilaterală în industria de apărare.

„Statele Unite şi acordurile noastre privind licenţele de producţie a sistemelor Patriot, precum şi alte forme de cooperare bilaterală în domeniul securităţii, care trebuie să se traducă în beneficii concrete pentru ţările noastre şi pentru companiile ucrainene şi americane”, a precizat preşedintele ucrainean.

Tot în domeniul securității, Zelenski a inclus și „proiectul european antibalistic, care ar putea deveni unul dintre cei mai importanţi paşi către consolidarea Europei în acest deceniu”.

Președintele ucrainean a inclus printre obiective și parcursul european al Ucrainei, afirmând că sunt necesare „progrese clare în direcţia aderării Ucrainei şi de legături mai strânse în toate domeniile – economic, politic şi cultural”.

De asemenea, Zelenski a arătat că relațiile cu statele vecine trebuie regândite, făcând referire în mod special la Polonia și Ungari, „ale căror relaţii necesită o nouă bază, în special Polonia şi Ungaria”, a transmis liderul ucrainean, în contextul tensiunilor înregistrate în ultimii ani cu Budapesta și al diferențelor apărute recent în relația cu Varșovia.

Printre direcțiile de politică externă au mai fost incluse Orientul Mijlociu și regiunea Golfului, considerate „una dintre cele mai promiţătoare zone globale pentru cooperarea în domeniul securităţii şi al economiei”, precum și China și „organizaţiile internaţionale cheie care influenţează deciziile globale şi pot face mai mult pentru a contribui la încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”.

Zelenski a anunțat că reorganizarea va viza și activitatea internă a statului, în contextul apariției unor noi provocări.

„Toate eforturile din regiunile ucrainene aflate pe linia frontului şi la graniţă, care sunt supuse zilnic atacurilor ruseşti, trebuie consolidate în mod semnificativ. Mă aştept la o creştere a livrărilor de arme de care are nevoie armata noastră, inclusiv a tuturor tipurilor de drone”, a afirmat președintele.

Acesta a indicat că pregătirea pentru iarnă reprezintă o prioritate, în condițiile atacurilor repetate asupra infrastructurii ucrainene, în special asupra celei energetice. Totodată, a anunțat accelerarea transformării întreprinderilor de stat și acordarea unei atenții speciale proiectelor de redresare economică dezvoltate împreună cu partenerii externi. La finalul mesajului, Zelenski a anunțat că vor fi operate schimbări de personal pentru punerea în aplicare a noii strategii politice, inclusiv prin reînnoirea cabinetului și încheierea mandatului de prim-ministru al Iuliei Svîrîdenko.