Noul Parlament de la Budapesta se pregătește să voteze o modificare crucială a Legii Fundamentale, o mișcare ce va marca sfârșitul mandatului actualului șef al statului. Premierul Peter Magyar a anunțat că legislativul ungar va aproba un amendament constituțional conceput special pentru a pune capăt mandatului președintelui în exercițiu, Tamas Sulyok.

În cazul în care acesta din urmă va refuza să promulge actul normativ, el va fi oricum demis prin intermediul unei proceduri parlamentare ulterioare. Informația a fost publicată de șeful guvernului pe rețelele de socializare și preluată rapid de agenția oficială MTI.

Planul noii puteri executive de la Budapesta este unul accelerat și nu lasă loc de negocieri. Premierul a explicat mecanismul prin care se va încerca îndepărtarea actualului președinte, subliniind pașii clari care vor fi urmați în perioada imediat următoare.

„Luni, Adunarea Naţională va aproba al 17-lea amendament la Legea Fundamentală. Preşedintele republicii va avea la dispoziţie cinci zile să-l semneze. Dacă nu o face, o procedură de demitere împotriva lui ar putea fi lansată”, a indicat noul premier ungar.

Peter Magyar, liderul conservator cu viziuni profund pro-europene, a militat în mod constant pentru eliminarea din structurile statului a președintelui Tamas Sulyok, dar și a altor oficiali pe care îi consideră marionete ale fostului premier naționalist Viktor Orban.

La doar două luni de la depunerea jurământului, care a avut loc pe 9 mai, Peter Magyar își continuă ofensiva politică într-un ritm extrem de alert. Scopul declarat este realizarea acelei schimbări de regim pe care le-a promis-o alegătorilor în noaptea în care a obținut o victorie categorică la scrutinul parlamentar din primăvară.

Luna trecută, șeful executivului a lansat în mod oficial Operațiunea Focul Purificator. Această inițiativă amplă presupune o revizuire profundă a Constituției țării. Argumentul principal adus de noul premier este necesitatea de a preveni, pe viitor, orice tentativă de concentrare excesivă a puterii în mâinile unui singur lider, așa cum s-a întâmplat în perioada în care țara a fost condusă de Viktor Orban.

Înainte ca revizuirea constituțională extinsă să fie adoptată în urma unei consultări publice, parlamentul ungar este chemat să se pronunțe asupra unui amendament structurat în 12 puncte. Printre aceste prevederi se numără și demiterea directă a lui Tamas Sulyok, un președinte care fusese ales de fostul legislativ, dominat la acea vreme de majoritatea Fidesz.

Formațiunea politică a lui Peter Magyar, partidul Tisza, controlează în prezent o majoritate confortabilă de peste două treimi în parlament, ceea ce îi permite să adopte reforme radicale. Printre noile măsuri anti-corupție se află înființare Oficiului Național pentru Protecția și Recuperarea Activelor, o instituție specială care va avea competența de a ancheta foștii oficiali guvernamentali. Totodată, Ungaria va face pasul spre aderarea la Parchetul European (EPPO).

Reforma noului guvern a lovit puternic și în instituțiile media de stat, pe care Peter Magyar le-a acuzat direct de partizanat politic în favoarea fostului regim Orban. Schimbările au fost vizibile imediat, după ce principalele canale de televiziune și radio și-au suspendat temporar emisiunile informative, până la stabilirea unor noi conduceri editoriale.

De cealaltă parte, opoziția reprezentată de partidul Fidesz reacționează dur în fața acestor evenimente. Reprezentanții fostei puteri susțin că acțiunile actualului premier reprezintă o tentativă clară de a instaura un regim autocratic. Ironia sorții face ca aceste acuzații să fie identice cu cele pe care Viktor Orban le-a primit constant din partea opoziției în anii în care s-a aflat la conducerea Ungariei.