Profesorul Cristian-Vasile Doicin, numit în funcția de președinte la ARACIS

Profesorul Cristian-Vasile Doicin, numit în funcția de președinte la ARACIS
Profesorul universitar dr. ing. Cristian-Vasile Doicin, de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, a fost ales președinte al Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), mandatul său începând la 1 ianuarie 2026.

Sfârșitul mandatului profesorului Valentin Năvrăpeșcu la conducerea ARACIS

La 1 ianuarie 2026 s-a încheiat mandatul profesorului univ. dr. ing. Valentin Năvrăpeșcu, după aproape trei ani de activitate în structurile de conducere ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Agenția i-a mulțumit pentru contribuția adusă în perioada în care a fost Președinte al Consiliului în ultimii doi ani, Vicepreședinte între 2022-2023 și Membru al Comisiei Permanente de Specialitate Științe Inginerești II între 2015-2021.

Componența Biroului Executiv al noului mandat ARACIS

Prof. univ. dr. ing. Cristian-Vasile Doicin, noul președinte al ARACIS, are o experiență amplă în asigurarea calității în învățământul superior, fiind între 2018-2025 Președinte al Comisiei Permanente de Specialitate Științe Inginerești I (C10). De asemenea, a participat la numeroase evaluări externe ca expert evaluator și este membru al mai multor asociații profesionale.

Planul surpriză al lui Meghan. Se gândește la o întoarcere, în 2026
Planul surpriză al lui Meghan. Se gândește la o întoarcere, în 2026
Trafic dificil pe șoselele din România. Comandamentele Ministerului Transporturilor și CNAIR, în acțiune
Trafic dificil pe șoselele din România. Comandamentele Ministerului Transporturilor și CNAIR, în acțiune
Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

Sursă foto: Facebook

Din Biroul Executiv al Consiliului ARACIS mai fac parte: Prof. univ. dr. ing. Teodor-Ioan Trașcă – Vicepreședinte; Prof. univ. dr. ing. Marius Petrescu – Secretar general; Prof. univ. dr. Nicoleta Moldovan – Coordonator al Departamentului de Evaluare Studii Universitare; și Prof. univ. dr. Mirela Roxana Vidican – Coordonator al Departamentului de Evaluare Instituțională și Audit.

Prioritățile noului mandat al președintelui ARACIS, Cristian Vasile Doicin

În mandatul său, prof. univ. dr. ing. Cristian-Vasile Doicin, împreună cu Biroul Executiv și membrii Consiliului ARACIS, urmărește finalizarea revizuirii procedurilor pentru implementarea Hotărârii Guvernului nr. 962/2024 privind evaluarea externă a calității în învățământul superior. Obiectivele principale sunt simplificarea procedurilor, creșterea relevanței acestora și consolidarea culturii calității în instituțiile universitare.

Un alt obiectiv major vizează extinderea și consolidarea utilizării instrumentelor digitale în evaluare și asigurarea calității, inclusiv prin inteligență artificială, pentru modernizarea instituțională și o valorificare mai eficientă a datelor și informațiilor în activitatea agenției.

 

 

