Armata Statelor Unite a utilizat o dronă navală autonomă pentru a salva echipajul unui elicopter Apache prăbușit în apropierea Strâmtorii Ormuz, într-o operațiune considerată o premieră pentru forțele americane, potrivit Fox News.

Incidentul a avut loc luni, în largul coastelor Omanului, după ce un elicopter AH-64 Apache a fost doborât sau avariat în circumstanțe aflate încă în investigare.

Cei doi militari aflați la bord au fost recuperați în siguranță în aproximativ două ore, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Evenimentul are loc pe fondul tensiunilor tot mai ridicate dintre Statele Unite și Iran în regiunea Golfului Persic.

În cadrul operațiunii de salvare a fost folosită o navă autonomă fără echipaj de tip Corsair, operată de Task Force 59 din cadrul Flotei a 5-a a SUA.

Potrivit oficialilor americani, drona maritimă a identificat poziția celor doi piloți în apă și i-a transportat către un punct de întâlnire, de unde au fost preluați ulterior de un elicopter de salvare. Reprezentanții CENTCOM au precizat că este pentru prima dată când o navă autonomă de suprafață este utilizată cu succes într-o misiune reală de salvare a personalului militar pe mare.

Corsair este un sistem autonom dezvoltat pentru operațiuni de supraveghere, patrulare și sprijin logistic. Platforma poate naviga fără echipaj uman și este echipată cu senzori avansați pentru detectarea și monitorizarea țintelor maritime.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul este responsabil pentru incident și a anunțat că Washingtonul va răspunde.

Potrivit relatărilor presei americane, liderul de la Casa Albă a fost informat de oficialii militari că elicopterul a fost lovit în apropierea Strâmtorii Ormuz. În același timp, autoritățile americane au transmis că investigația privind circumstanțele exacte ale incidentului continuă.

Elite U.S. forces rescued two American soldiers from the waters near the Strait of Hormuz, two hours after their Apache helicopter went down off the coast of Oman https://t.co/uyWM7iYgfp — The Wall Street Journal (@WSJ) June 9, 2026

De partea cealaltă, ministrul iranian de Externe a avertizat forțele străine să nu se apropie de teritoriul Iranului, pe fondul escaladării tensiunilor dintre cele două state.

Operațiunea evidențiază rolul tot mai important al sistemelor autonome în misiunile militare moderne. Utilizarea unei drone navale pentru localizarea și recuperarea unor membri ai echipajului reprezintă un nou pas în integrarea inteligenței artificiale și a vehiculelor fără echipaj în operațiunile desfășurate de armata americană.

Specialiștii militari consideră că astfel de platforme pot reduce riscurile pentru personalul uman și pot interveni rapid în zone periculoase sau greu accesibile.