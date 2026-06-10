International

Piloții americani, salvați după prăbușirea unui Apache. Operațiunea, realizată cu ajutorul unei drone navale

Comentează știrea
Piloții americani, salvați după prăbușirea unui Apache. Operațiunea, realizată cu ajutorul unei drone navaleDrona navala SUA / sursa foto: captură X
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Armata Statelor Unite a utilizat o dronă navală autonomă pentru a salva echipajul unui elicopter Apache prăbușit în apropierea Strâmtorii Ormuz, într-o operațiune considerată o premieră pentru forțele americane, potrivit Fox News.

Incidentul a avut loc luni, în largul coastelor Omanului, după ce un elicopter AH-64 Apache a fost doborât sau avariat în circumstanțe aflate încă în investigare.

Cei doi militari aflați la bord au fost recuperați în siguranță în aproximativ două ore, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Evenimentul are loc pe fondul tensiunilor tot mai ridicate dintre Statele Unite și Iran în regiunea Golfului Persic.

Drona Corsair a localizat și transportat echipajul

În cadrul operațiunii de salvare a fost folosită o navă autonomă fără echipaj de tip Corsair, operată de Task Force 59 din cadrul Flotei a 5-a a SUA.

Ah, ce Epocă de Aur, când dacii zburdau liberi prin România Socialistă! Amănunte inedite de la nașterea filmului Burebista
Ah, ce Epocă de Aur, când dacii zburdau liberi prin România Socialistă! Amănunte inedite de la nașterea filmului Burebista
Amenda de circulație în 2026. Cum o poți contesta și în ce condiții poate fi anulată
Amenda de circulație în 2026. Cum o poți contesta și în ce condiții poate fi anulată

Potrivit oficialilor americani, drona maritimă a identificat poziția celor doi piloți în apă și i-a transportat către un punct de întâlnire, de unde au fost preluați ulterior de un elicopter de salvare. Reprezentanții CENTCOM au precizat că este pentru prima dată când o navă autonomă de suprafață este utilizată cu succes într-o misiune reală de salvare a personalului militar pe mare.

Corsair este un sistem autonom dezvoltat pentru operațiuni de supraveghere, patrulare și sprijin logistic. Platforma poate naviga fără echipaj uman și este echipată cu senzori avansați pentru detectarea și monitorizarea țintelor maritime.

Trump promite un răspuns după incident

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul este responsabil pentru incident și a anunțat că Washingtonul va răspunde.

Potrivit relatărilor presei americane, liderul de la Casa Albă a fost informat de oficialii militari că elicopterul a fost lovit în apropierea Strâmtorii Ormuz. În același timp, autoritățile americane au transmis că investigația privind circumstanțele exacte ale incidentului continuă.

De partea cealaltă, ministrul iranian de Externe a avertizat forțele străine să nu se apropie de teritoriul Iranului, pe fondul escaladării tensiunilor dintre cele două state.

O premieră pentru tehnologia militară autonomă

Operațiunea evidențiază rolul tot mai important al sistemelor autonome în misiunile militare moderne. Utilizarea unei drone navale pentru localizarea și recuperarea unor membri ai echipajului reprezintă un nou pas în integrarea inteligenței artificiale și a vehiculelor fără echipaj în operațiunile desfășurate de armata americană.

Specialiștii militari consideră că astfel de platforme pot reduce riscurile pentru personalul uman și pot interveni rapid în zone periculoase sau greu accesibile.

Stiri calde

10:11 - Fenomenul care golește România, confirmat de statistici. Ce arată datele din aprilie 2026

10:03 - Cum a devenit Coreea de Nord mai prosperă ca oricând în ultimii 30 de ani. Războiul din Ucraina, factor-cheie

09:55 - Meta a anunțat cea mai importantă schimbare de algoritm din ultimii ani pentru Facebook și Instagram

09:45 - Loredana, artista care a rescris regulile muzicii pop românești. Născută pe 10 iunie

09:37 - Mourinho revine la Real Madrid după 13 ani, iar Marco Silva preia Benfica

09:32 -  Șapte zile în mare, bărbatul s-a luptat cu valurile și a mâncat crabi cruzi

HAI România!

De ce nu-şi cere măcar scuze Ucraina de la noi

De ce nu-şi cere măcar scuze Ucraina de la noi

România, țara nimănui!

România, țara nimănui!

Sunt acri strugurii, Ilie?

Sunt acri strugurii, Ilie?

Proiecte speciale