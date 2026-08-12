Eclipsa totală de Soare din 12 august atrage atenția oamenilor din întreaga lume. Fenomenul astronomic poate fi observat în mai multe regiuni, iar în anumite zone din Statele Unite va fi vizibilă o eclipsă parțială. Evenimentul nu îi preocupă doar pe astronomi și pasionații de fenomene cerești. Multe persoane se întreabă dacă o eclipsă poate influența starea de spirit, somnul sau chiar sănătatea mintală, potrivit publicației Diario As.

Specialiștii spun că nu există dovezi științifice care să arate că eclipsele produc schimbări psihologice directe. Totuși, aceștia susțin fenomenul poate provoca reacții emoționale diferite, în funcție de modul în care fiecare persoană îl percepe.

Pentru multe persoane, eclipsa reprezintă o experiență spectaculoasă și pozitivă. Un fenomen astronomic atât de rar poate stârni curiozitate, uimire și fascinație.

Unii oameni pot avea chiar sentimentul că trăiesc un moment aparte. Experiența îi poate determina să reflecteze la propria viață, la locul lor în lume sau la anumite probleme personale.

De-a lungul istoriei, eclipsele au fost asociate în diferite culturi cu schimbarea, transformarea sau începutul unei noi etape. Aceste interpretări nu au o bază științifică, însă pot influența felul în care unele persoane trăiesc fenomenul.

Persoanele mai sensibile pot simți anxietate sau neliniște atunci când cerul se întunecă brusc. Reacția poate fi amplificată și de superstițiile sau de convingerile legate de eclipse.

În schimb, nu există o legătură demonstrată între eclipse și tulburările de somn. Totuși, emoțiile puternice, anticiparea evenimentului sau îngrijorarea pot afecta temporar somnul unor persoane, mai spun specialiștii.

Specialiștii mai spun că eclipsa nu produce, în mod direct, schimbări emoționale sau comportamentale. Interpretarea fenomenului este cea care poate influența modul în care o persoană se simte.

Mark Travers, specialist în științe comportamentale, explică faptul că eclipsele totale pot produce stări puternice de uimire și pot accentua sentimentul de conexiune cu ceilalți. El face referire la un studiu din 2022 care a analizat aproape 3 milioane de postări de pe Twitter după eclipsa din 2017. Studiul a identificat o creștere a exprimării uimirii, comportamentului prosocial și sentimentului de apartenență la comunitate în rândul oamenilor aflați pe traseul eclipsei.

„Eclipsele de Soare au un caracter profund impresionant și pot produce emoții puternice”, susține Mark Travers.