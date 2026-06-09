Planul lui Eugen Tomac pentru deblocarea crizei politice

Premierul desemnat, Eugen Tomac, este optimis cu privire la finalizarea crizei politice actuale. În urma rundelor de consultări purtate în cursul zilei de marți cu diverse grupuri parlamentare, acesta a sugerat că dialogul deschis oferă o cale clară de ieșire din impas. Tomac a subliniat că rundele de discuții vor continua și în perioada următoare, ritmul întâlnirilor rămânând unul alert.

În cadrul negocierilor din Parlament, o atenție deosebită a fost acordată grupului parlamentar Pace - Întâi România. Eugen Tomac a ascultat revendicările aleșilor și a dat asigurări cu privire la stabilitatea fiscală a țării, o temă sensibilă pentru electorat.

„M-am întâlnit cu parlamentari ai grupului Pace. Am ascultat cu multă atenţie problemele pe care le-au ridicat, cred că parte din chestiunile discutate reflectă preocupările românilor. Am discutat despre agricultură, despre îngrijorările pe care le au cetăţenii cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia viitorul guvern.

I-am asigurat pe domnii senatori şi deputaţi că viitorul guvern nu va mări taxe şi impozite. Suntem conştienţi de efortul pe care l-au făcut cetăţenii români până în prezent”, a afirmat Tomac, după întâlnirea cu parlamentarii grupului Pace - Întâi România.

De asemenea, premierul desemnat a arătat o deschidere mare față de problemele din sistemul de învățământ, dar și față de provocările cu care se confruntă comunitățile de români din afara granițelor.

„Cred că statul român trebuie să facă mai mult pe această dimensiune. O cunosc foarte bine şi evident că voi continua dialogul pe această linie tocmai pentru că îmi doresc ca toţi membrii Parlamentului României care sunt dispuşi să discute cu mine să aibă posibilitatea să-mi adreseze direct care sunt preocupările lor şi, evident, aşteptările legate de viitorul cabinet de miniştri.

Voi continua în această seară să am mai multe întâlniri şi, evident, după această zi, după întâlnirile pe care le-am avut până în prezent, pot să vă spun că încep să fiu din ce în ce mai încrezător că există o perspectivă pentru a ieşi din acest blocaj în care ne aflăm acum”, a punctat Eugen Tomac, menţionând că va avea şi miercuri întâlniri cu parlamentarii.

Întrebat despre stabilitatea viitoarei echipe guvernamentale și despre posibilitatea ca mandatul său să fie unul limitat în timp, Eugen Tomac a demonstrat pragmatism. Acesta a recunoscut că realitatea politică de la București este extrem de dinamică și volatilă.

„Am discutat cu toţi colegii pe care i-am invitat să facă parte din viitorul cabinet şi le-am prezentat situaţia politică din România. Sunt un om ancorat în realitatea politică din ţara noastră şi, dacă un cabinet cu o largă susţinere a avut o perspectivă doar de un an de zile, evident că, mergând spre Palatul Victoria, sunt conştient că măsurile şi deciziile pe care le vom lua pot oricând trezi o situaţie care poate oferi o viaţă mai scurtă unui cabinet de miniştri.

Eu îmi doresc să mergem până la capăt şi evident că voi încerca să fac tot ce este posibil pentru mine pentru a nu provoca un conflict, pentru a discuta permanent cu partidele politice. Sunt un om echilibrat, sunt un om deschis spre dialog.

Cred că societatea noastră în prezent are nevoie de mai mult dialog, de mai multă empatie şi de soluţii care să unească societatea, pentru că am trecut prin prea multe momente tensionate. Tocmai de aceea cred că soluţia pe care o propunem noi poate fi o soluţie de mijloc, care deblochează lucrurile şi evident că ne dă o perspectivă. De asta, când am făcut această referire, am încercat să subliniez că, din punct de vedere politic, orice este posibil într-o perspectivă în care voi obţine votul”, a explicat premierul desemnat.

În același context, el a infirmat categoric zvonurile legate de existența unor înțelegeri ascunse dincolo de discuțiile oficiale. Tomac a respins scenariul unei eventuale rotative guvernamentale cu PSD, insistând că agenda sa este complet transparentă și prezentată public fără ocolișuri.

În ciuda declarațiilor rezervate venite din partea altor lideri politici privind șansele noului executiv de a trece de votul Parlamentului, Eugen Tomac rămâne optimist. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, se numără printre cei care s-au arătat mai puțin încrezători în privința învestirii noului Cabinet.

Cu toate acestea, premierul desemnat a precizat că porțile dialogului rămân deschise și că păstrează legătura cu liderul Uniunii pentru a găsi numitorul comun necesar învestiturii.

„Eu sunt un om responsabil şi înţeleg perfect situaţia prin care trece ţara. Inclusiv cu domnul preşedinte Kelemen Hunor am stabilit să menţinem contactul strâns şi evident că ne consultăm cu privire la opţiunile pe care le avem în lucru. Îmi doresc în momentul de faţă să găsesc înţelepciunea necesară din partea tuturor partidelor pentru a merge înainte pe formula pe care le-am propus-o, pentru că o consider cea mai potrivită pentru a gestiona situaţia prin care trece ţara în prezent”, a precizat Tomac.