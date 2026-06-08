Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de o importanță majoră luni, în fața Parlamentului Spaniei, unde a subliniat că intensificarea conflictelor armate, polarizarea din ce în ce mai accentuată și încălcarea constantă a drepturilor omului au condus întreaga omenire către o criză de proporții, conform Reuters.

Această intervenție reprezintă unul dintre cele mai complexe și ample discursuri cu caracter politic susținute de suveranul pontif de la începutul mandatului său.

Parlamentarii de la Madrid l-au aclamat minute în șir, în picioare, pe primul papă de origine americană din istorie. Reacția entuziastă a venit după ce înaltul prelat a pledat ferm pentru respectarea legislației internaționale și pentru protejarea drepturilor imigranților. Evenimentul din capitala spaniolă este considerat unul istoric, marcând totodată o etapă inedită de deschidere și acceptare a Bisericii Catolice într-o societate recunoscută ca fiind majoritar seculară.

În ultima perioadă, Papa Leon al XIV-lea a adoptat o poziție mult mai critică și mai fermă la adresa deciziilor luate de conducătorii de la nivel global. În fața legislativului spaniol, el și-a reafirmat dezaprobarea clară față de suplimentarea bugetelor destinate sectorului militar din Europa. În schimb, suveranul pontif a lansat un apel direct către clasa politică, cerând măsuri concrete pentru oprirea conflictelor distrugătoare de pe planetă și pentru sprijinirea persoanelor aflate în migrație.

„Lumea trece printr-o profundă criză spirituală şi culturală, care se manifestă prin multiple forme de violenţă, polarizare şi neîncredere reciprocă”, a declarat papa în alocuțiunea sa. Acest mesaj puternic a fost transmis la doar câteva ore după ce un nou val de atacuri de represalii a izbucnit între Israel și Iran, punând în pericol armistițiul fragil stabilit în urmă cu două luni.

Suveranul pontif a atras atenția că soluțiile militare nu pot aduce stabilitate pe termen lung în zonele de conflict. „Armele pot impune o tăcere temporară, dar nu pot construi niciodată o pace autentică şi durabilă”, a explicat el.

Pe lângă temele de geopolitică, liderul de la Vatican a solicitat o reorientare a valorilor în activitatea legislativă și în spațiul public, vorbind despre necesitatea unei reînnoiri morale. Scopul acesteia este garantarea respectului pentru demnitatea umană, o valoare inalienabilă care trebuie aplicată tuturor categoriilor sociale, inclusiv imigranților, copiilor nenăscuți și persoanelor defavorizate.

„Măreţia morală a unei naţiuni se manifestă, mai presus de toate, în capacitatea sa de a însoţi, proteja şi iubi acele vieţi care sunt cele mai fragile”, a subliniat Papa Leon al XIV-lea.

Discursul a fost rostit în limba spaniolă și a fost urmat de ovații care au durat șapte minute. Evenimentul reprezintă o premieră absolută pentru Spania, fiind pentru prima dată când un papă se adresează direct parlamentului acestei țări. Momentul se înscrie în agenda unei vizite oficiale de o săptămână, interval în care înaltul prelat s-a întâlnit deja cu comunități de imigranți și cu persoane fără adăpost, cerând politicienilor să renunțe la strategiile de divizare a societății.

Agenda vizitei papale include și o deplasare simbolică în Insulele Canare. Acolo, suveranul pontif se va întâlni cu grupuri de imigranți care au traversat rutele maritime extrem de periculoase ale Oceanului Atlantic pentru a ajunge pe teritoriul european. Papa a avertizat că indiferența sau lipsa de reacție în fața acestei drame umane afectează grav pilonii etici pe care este construită ordinea la nivel mondial.

În viziunea sa, statele lumii nu ar trebui să se limiteze doar la măsuri administrative de control și la gestionarea tehnică a fluxurilor de persoane. Este esențial să fie luate în calcul și analizate cauzele profunde care determină populațiile să își părăsească locurile natale, cum ar fi sărăcia extremă, războaiele și efectele schimbărilor climatice.

Problema este una extrem de presantă pentru Spania. Conform datelor publicate de organizația neguvernamentală Caminando Fronteras, peste 3.000 de oameni și-au pierdut viața pe parcursul anului 2025 în încercarea de a traversa oceanul spre Insulele Canare în ambarcațiuni improvizate. În acest context, executivul condus de Pedro Sanchez a implementat recent o măsură de amnistie colectivă, oferind posibilitatea unui număr de aproximativ 500.000 de imigranți să își reglementeze situația juridică.

Un alt punct de interes din discursul de la Madrid a vizat evoluția tehnologică. După ce luna trecută a publicat un manifest prin care recomanda guvernelor să tempereze ritmul de dezvoltare a sistemelor bazate pe inteligență artificială, Papa Leon al XIV-lea a cerut acum o supraveghere etică strictă asupra utilizării acestor noi tehnologii în domeniul militar și în teatrele de operațiuni.

De asemenea, el a catalogat drept îngrijorătoare tendința statelor europene de a-și mări bugetele de apărare. Datele statistice arată că anul trecut s-au înregistrat cele mai mari creșteri ale cheltuielilor militare de la finalul Războiului Rece, evoluție influențată și de solicitările venite din partea președintelui Statelor Unite, Donald Trump.

În Spania, premierul Pedro Sanchez a evitat să dea curs cererii liderului american ca statele din cadrul NATO să aloce 5% din Produsul Intern Brut pentru apărare. Cu toate acestea, fondurile alocate de Madrid pentru acest sector au crescut semnificativ din 2018 și până în prezent, evoluând de la aproximativ 10 miliarde de euro la peste 34 de miliarde de euro. Această tendință generală de reînarmare la nivel continental fusese criticată de papă și în urmă cu o lună, când a numit-o o formă de abandon al eforturilor diplomatice.

La finalul intervenției sale, Leon al XIV-lea a oferit clarificări importante legate de viziunea sa asupra interacțiunii dintre autoritatea religioasă și cea laică. Suveranul pontif a îndemnat la respectarea și garantarea libertății religioase în societatea modernă, arătând că manifestările de credință nu trebuie marginalizate sau excluse din dezbaterile publice, deoarece ele păstrează o relevanță majoră pentru viața comunității.