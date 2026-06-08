Vizita istorică a Papei Leon al XIV-lea în Spania aduce în prim-plan teme extrem de sensibile pentru societatea spaniolă și pentru întreaga comunitate catolică, conform AFP. Luni, în cadrul unei întâlniri cu episcopii spanioli desfășurată la Madrid, suveranul pontif a abordat direct problema delicată a agresiunilor sexuale din interiorul Bisericii. Liderul de la Vatican a solicitat măsuri ferme, într-o țară în care instituția ecleziastică s-a confruntat deseori cu acuzații de lipsă de transparență.

„Una dintre situaţiile cele mai dureroase îi vizează pe cei care au fost răniţi tocmai de cei care ar fi trebuit să aibă grijă de ei, inclusiv de membrii clerului", a declarat papa Leon al XIV-lea în faţa Conferinţei episcopale spaniole, la Madrid.

„În faţa acestui flagel, comunitatea ecleziastică este îndemnată să răspundă prin ascultare, adevăr, dreptate şi reparaţii, precum şi printr-un angajament tot mai hotărât în favoarea prevenirii şi a unei culturi a bunăvoinţei”, a continuat el.

Încă din timpul zborului către capitala Spaniei, liderul spiritual al Bisericii Catolice descrisese această criză în fața jurnaliștilor ca fiind o rană încă deschisă.

Programul de luni după-amiază include o întrevedere cu ușile închise între papă și victimele abuzurilor. Deși evenimentul a fost mediatizat de presa locală, Vaticanul nu a confirmat oficial detaliile logistice sau lista participanților. Această discreție a generat deja tensiuni, deoarece organizațiile majore care reprezintă victimele reclamă că au fost lăsate pe dinafară.

„Papa trebuie să fie conştient că ratează o ocazie de aur pentru a se angaja faţă de victimele din Spania şi că va pleca de acolo cu o viziune foarte părtinitoare„, a denunţat Juan Cuatrecasas, purtătorul de cuvânt al asociaţiei Infancia Robada (Copilărie Furată), una dintre principalele asociaţii care au criticat în trecut Biserica Catolică pentru opacitatea sa faţă de chestiunea violenţelor sexuale.

Conform reprezentantului asociației, persoanele invitate fac parte exclusiv din proiectul Reparare, o inițiativă gestionată direct de Arhiepiscopia Madridului. Juan Cuatrecasas consideră că această abordare nu reflectă realitatea globală a fenomenului.

„Este o reprezentare minoritară a victimelor, este o invenţie a Bisericii”, a deplâns Juan Cuatrecasas.

El a avertizat că o astfel de selecție riscă să transmită un semnal fals publicului larg. „Excluderea asociaţiilor reprezentative poate suscita o percepţie eronată (...), lăsând să se creadă că există un consens sau o satisfacţie generală, care nu ar corespunde însă realităţii”, a concluzionat el.

Dimensiunea problemei în Spania este considerabilă. Un raport publicat de Avocatul Poporului indică faptul că aproximativ două sute de mii de minori ar fi fost victime ale abuzurilor comise de clerici din 1940 și până în prezent. Situația a început să se deblocheze abia recent, când Executivul condus de Pedro Sanchez și oficialii bisericești au semnat un acord istoric pentru acordarea de despăgubiri, punând capăt unei perioade lungi de rezistență din partea ierarhiei catolice.

Înainte de discuțiile cu episcopii, suveranul pontif a marcat o premieră, adresându-se direct camerelor reunite ale Parlamentului de la Madrid. În discursul său, papa a pus un accent deosebit pe criza migrației, o temă centrală având în vedere vizita sa programată la finalul săptămânii în Insulele Canare, un punct fierbinte pentru fluxurile migratorii dinspre Africa.

Liderul de la Vatican a solicitat un răspuns coordonat, solidar şi eficient în faţa dramei tragice a migraţiei. Adresându-se parlamentarilor unei țări care promovează politici de deschidere în acest domeniu, el a atras atenția asupra pericolelor la care se expun cei care încearcă să ajungă în Europa, făcând referire directă la traseele maritime periculoase din Atlantic.

Politica de reglementare a migranților fără acte, implementată de guvernul socialist spaniol, rămâne un subiect de dispută politică intensă, fiind criticată dur de opoziția de dreapta și de extrema dreaptă din Spania.

Tot în fața parlamentarilor, papa a reafirmat poziția tradițională a Bisericii privind protecția vieții, cerând ca fiecare viaţă umană să fie recunoscută şi protejată de la concepţie până la declinul său natural, în toate circumstanţele existenţei sale. Mesajul vine într-un context legislativ spaniol specific, după ce autoritățile au legalizat eutanasia în urmă cu câțiva ani și au demarat procedurile pentru includerea avortului în Constituție.

Născut în Statele Unite, papa Leon al XIV-lea a profitat de tribuna Parlamentului spaniol pentru a lansa un avertisment legat de tendințele actuale de înarmare la nivel global, inclusiv pe continentul european. Deși pozițiile sale pacifiste i-au atras critici din partea unor lideri politici precum Donald Trump, suveranul pontif a insistat pe importanța diplomației.

„Armele pot impune o tăcere temporară, dar ele nu vor putea niciodată să construiască o pace autentică şi durabilă”, a avertizat el, pledând pentru un dialog răbdător. Discursul său a fost primit cu ovații și aplauze prelungite din partea parlamentarilor prezenți.

Agenda vizitei în Spania rămâne extrem de încărcată. După ce duminică a celebrat o slujbă în aer liber în fața a peste un milion și jumătate de credincioși, papa va lua parte luni seară la o adunare masivă pe Stadionul Santiago Bernabeu din Madrid. Marți, itinerariul său continuă la Barcelona, urmând ca vizita oficială să se încheie la sfârșitul săptămânii în Arhipelagul Canare.