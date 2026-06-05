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Procesiune catolică în centrul Bucureștiului. Restricții temporare pe traseul dintre Biserica Italiană și Catedrala Sf. Iosif

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Procesiune catolică în centrul Bucureștiului. Restricții temporare pe traseul dintre Biserica Italiană și Catedrala Sf. Iosifprocesiune catolica Bucuresti / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Credincioșii romano-catolici din București și din localitățile învecinate participă duminică la procesiunea solemnă dedicată sărbătorii Trupul și Sângele Domnului, unul dintre cele mai importante momente din calendarul liturgic catolic.

Evenimentul religios începe la ora 15:00 de la Biserica Italiană din centrul Capitalei și se va încheia la Catedrala Sfântul Iosif, unde va fi celebrată o Sfântă Liturghie solemnă.

Procesiunea este condusă de Înalt Preasfințitul Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit al Arhidiecezei Romano-Catolice de București.

Traseul procesiunii prin centrul Capitalei

Potrivit organizatorilor, procesiunea pornește de la Biserica Italiană, situată pe Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 28, și va urma următorul traseu:

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  • Strada Dem. I. Dobrescu;
  • Piața Revoluției;
  • strada dintre Biserica Crețulescu și Palatul Regal;
  • Strada Ion Câmpineanu;
  • Strada Luterană;
  • Catedrala Sfântul Iosif, pe strada General Berthelot nr. 19.

Participanții sunt așteptați să ajungă la catedrală între orele 15:45 și 16:00, moment în care va începe celebrarea liturgică.

La procesiune vor lua parte credincioși din parohiile romano-catolice din București și împrejurimi, însoțiți de preoții lor.

Una dintre cele mai importante sărbători ale Bisericii Romano-Catolice

Sărbătoarea Trupul și Sângele Domnului, cunoscută și sub denumirea de Corpus Christi, este dedicată celebrării Misterului Euharistiei și marchează încheierea ciclului sărbătorilor pascale în Biserica Romano-Catolică.

Originea acestei sărbători datează din secolul al XIII-lea. Ea a fost introdusă inițial în dieceza de Liège, în actuala Belgie, și s-a extins ulterior în Olanda și în vestul Germaniei.

cruce de lemn

cruce de lemn / sursa foto: dreamstime.com

În anul 1264, Papa Urban al IV-lea a extins sărbătoarea la nivelul întregii Biserici Romano-Catolice. Tot atunci, Sfântului Toma de Aquino i-a fost încredințată redactarea textelor liturgice specifice acestei celebrări.

Tradiția procesiunilor și a petalelor de flori

Procesiunile dedicate sărbătorii Corpus Christi au devenit parte integrantă a tradiției catolice încă din Evul Mediu. Primele mențiuni documentare privind astfel de ceremonii datează din anul 1279, la Köln, în Germania.

De-a lungul timpului, acestea au devenit evenimente importante pentru comunitățile locale, reunind credincioși, reprezentanți ai autorităților și membri ai diferitelor organizații civice.

Unul dintre obiceiurile care s-au păstrat până în prezent este aruncarea petalelor de flori pe traseul procesiunii, gest simbolic asociat respectului și devoțiunii față de Preasfântul Sacrament.

Eveniment cu participare numeroasă în București

Organizatorii estimează participarea unui număr important de credincioși din Capitală și din zonele apropiate.

Procesiunea reprezintă principalul moment public al celebrării sărbătorii Trupul și Sângele Domnului în Arhidieceza Romano-Catolică de București și se desfășoară anual în centrul orașului.

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