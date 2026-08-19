Comisia Europeană a confirmat marți că toate persoanele care rămân ilegal în Ceuta vor fi returnate în urma afluxului masiv de migranți care a avut loc la sfârșitul lunii iulie, potrivit Euronews.

„Prioritatea este acum ca autoritățile spaniole și marocane să mențină controlul situației și să asigure o returnare rapidă a tuturor celor care rămân ilegal în Ceuta”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Markus Lammert, într-o conferință de presă.

Lammert a subliniat că returnările sunt acoperite de legislația UE, adăugând că acestea sunt reglementate în temeiul „directivei privind returnarea” și, în curând, al „regulamentului UE privind returnarea”.

Există, de asemenea, prevederi pentru returnarea migranților care se află ilegal pe teritoriu, inclusiv a minorilor neînsoțiți, a spus el.

Săptămâna trecută, ministrul spaniol de interne, Fernando Grande-Marlaska, a estimat că în Ceuta mai sunt aproximativ 5.000 de migranți ilegali, inclusiv 1.898 de minori.

Autoritățile spaniole s-au angajat să-i returneze pe toți cei aflați ilegal în Ceuta în țara lor de origine, spunând că nimeni nu va fi transferat în Spania continentală.

La începutul acestei luni, autoritățile marocane au declarat că sunt pregătite să coopereze cu Spania și cu alți parteneri ai UE pentru a facilita returnarea migranților neînsoțiți.

În plus, Lammert a declarat că Comisia Europeană mizează pe prevenire și descurajare în viitor, colaborând cu platforme și verificatori de informații „pentru a contracara rețelele criminale care răspândesc dezinformare” și „pentru a consolida lupta împotriva traficului de migranți”.

El a spus că mai multe conturi legate de traficul de migranți au fost deja închise.

Între timp, scriind luni pe X, comisarul european Magnus Brunner a declarat că Spania desfășoară „o muncă importantă și necesară” pentru a securiza frontierele externe comune ale UE.

Brunner a reiterat, de asemenea, disponibilitatea UE de a desfășura Frontex și Europol.

Conform estimărilor spaniole, aproximativ 72.000 de persoane au trecut granița în Ceuta pe 30 iulie, aproape toate întorcându-se ulterior în Maroc.